Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Genel Başkanı Mahmut Şengül, emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde olduğunu belirterek, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da tüm il ve ilçelerde eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BES Genel Başkanı Mahmut Şengül, emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haziran ayı açlık sınırının 25 bin TL, yoksulluk sınırının ise 85 bin TL olduğunu vurgulayan Şengül, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL, asgari ücretin ise 22 bin 100 TL olduğunu hatırlattı. Şengül, nüfusun yüzde 85’i yoksul, yüzde 65’inin ise aç olduğunu belirterek, Temmuz zammıyla emekli maaşı 16 bin 928 TL’ye çıksa bile açlık ve yoksulluk sınırının altında kalacağını söyledi.

“İKTİDAR EMEKLİNİN SEFALETİNİ KONUŞMAK İSTEMİYOR”

İktidarın emeklilerin ve asgari ücretlilerin yoksulluğunu gündemden düşürmeye çalıştığını savunan Şengül, “İktidar, ülkenin gündemini değiştirerek emeklinin sefaletini unutturmak istiyor. Ama biz emeklilerin yoksulluğunu unutturmayacağız” dedi.

Emeklilerin sesini duyurmak için 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da sendikanın örgütlü olduğu tüm il ve ilçelerde eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını açıklayan Şengül, “Dün bu ülkenin kurtuluşu için cepheye koşan bizler, bugün emeğimizi ve ekmeğimizi çalanlara karşı bastonlarımızla meydanlara çıkacağız. Bizler bu ülkeyi var edenleriz” dedi.

Şengül, emeklilerin sadaka değil, emeklerinin karşılığını talep ettiğini vurgulayarak, tüm emeklileri 21 Haziran’da alanlara davet etti. Şengül, “Bastonlarınızla gelin, sesimize güç verin. Sen yoksan bir eksikiz” çağrısında bulundu.