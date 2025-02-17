Amerika Birleşik Devletleri turnesi kapsamında Chicago’da sahne alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, gece boyunca seyircilerini kahkahalara boğdu.Sema BAYRAKDAR - abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri turnesi kapsamında Chicago’da sahne alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, gece boyunca seyircilerini kahkahalara boğdu.

Amerika’daki turnesi kapsamında Chicago’da büyük bir kalabalığa hitap eden Cem Yılmaz, şovun sonunda sosyal medya üzerinden Chicago’daki izleyicilerine teşekkür ederek, soğuk havaya da göndermede bulundu.

Cem Yılmaz, “America Tour Chicago… Sevgili seyircime teşekkür ederim. İlk defa geldiğim şehirde hem -10 ile Erzurum’u da anmış olduk hem de çok güldük” dedi.