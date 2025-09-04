İpsala Çeltik Üreticileri Birliği, 2025 çeltik maliyet raporunu yayımladı. Dekarda üretim maliyeti 29.055 TL, kilogram başına maliyet 41,80 TL olarak hesaplandı. Üreticiler, geçen yılki 31-32,5 TL’lik taban fiyatın yetersiz olduğunu, destek artışı ve gerçekçi fiyat politikası talep etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Çeltik Üreticileri Birliği, 2025 yılı çeltik üretim maliyet raporunu açıkladı.

Rapora göre, 1 dekar çeltik üretiminin maliyeti 29.055 TL olurken, ortalama 700 kg verimle kilogram başına maliyet 41,80 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl taban fiyatın 31-32,5 TL arasında olduğunu hatırlatan üreticiler, artan maliyetlerin çiftçiyi zorladığını vurguladı.

“Üretici Desteklenmezse Üretimden Çekilir”Birlik Başkanı Hüseyin Bakan, maliyet artışlarının sürdürülemez olduğunu belirterek, “Üretici 1 kg çeltiği 41,80 TL’ye mal ediyor, ancak geçen yılki taban fiyat 31-32 TL civarındaydı. Bu şartlarda ayakta kalmak imkânsız. Gerçekçi fiyat politikaları uygulanmalı, maliyet üzerine refah payı eklenmeli. Aksi takdirde üretimden çekilmeler yaşanacak, bu da gıda güvenliği ve bölge ekonomisi için tehdit oluşturacak” dedi. Bakan, devlet desteklerinin artırılmasını ve girdi maliyetlerinin düşürülmesini talep etti.

MALİYET KALEMLERİ

İpsala Ziraat Odası, İpsala Ticaret Borsası, sulama kooperatifleri ve diğer paydaşların katkısıyla hazırlanan raporda maliyet kalemleri şöyle sıralandı:

Çeltik ruhsatiye bedeli: 35 TL

Kira bedeli: 10.000 TL

Mazot bedeli: 1.300 TL

Gübre bedeli: 1.500 TL

Toprak iyileştirme: 500 TL

Tohum bedeli: 1.500 TL

Zirai mücadele ve işçilik: 3.250 TL

Su bedeli: 2.150 TL

İşçilik ve iaşe bedeli: 1.950 TL

TARSİM sigorta bedeli: 400 TL

Finansman giderleri: 850 TL

Amortisman, bakım, onarım: 2.100 TL

Hasat (biçim, kurutma, nakliye): 2.500 TL

Depolama: 1.000 TL