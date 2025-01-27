Bayburt Çayıryolu Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu İstanbul Çağlayanda bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşti.
Genel kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bayburt Çayıryolu Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinde üç aday yarıştı.
Yapılan oylama neticesinde Halit Özdoğan 99 oy alarak seçimin galibi oldu.Halit Özdoğan kendisine bu görevi tevdi eden Köylülerine teşekkürlerini ifade etti. Özdoğan Dernekçilik bir hizmet yarışıdır bizlere bu görevi tevdi edenleri mahcup etmeyeceğim dedi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan Halit Özdoğan
Ertuğrul Yıldırım
Turgay Özdoğan
Hükmü Çelikay
Medet Akkoyun
Bahri Akkoyun
Murat Akkoyun
Muhittin Köroğlu
Resul Aktaş
Çağrı Mutlu okur
Aydın Çatalbaş
Dursun Avşar
Furkan Okur
Doğan Akkoyun
Cumali Köroğlu
Çetin Odabaşı
Yalçın Şaşı
Bahattin Okur
Köksal Battal
Furkan Bingöl
Dursun Ali Bayındır
Celalettin Karaca
Ferruh Battal
Vahdet Odabaşı
Münür Akkoyun
Sinan Küçük