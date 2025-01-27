Bayburt Çayıryolu Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu İstanbul Çağlayanda bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşti.

Genel kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bayburt Çayıryolu Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinde üç aday yarıştı.

Yapılan oylama neticesinde Halit Özdoğan 99 oy alarak seçimin galibi oldu.Halit Özdoğan kendisine bu görevi tevdi eden Köylülerine teşekkürlerini ifade etti. Özdoğan Dernekçilik bir hizmet yarışıdır bizlere bu görevi tevdi edenleri mahcup etmeyeceğim dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Halit Özdoğan

Ertuğrul Yıldırım

Turgay Özdoğan

Hükmü Çelikay

Medet Akkoyun

Bahri Akkoyun

Murat Akkoyun

Muhittin Köroğlu

Resul Aktaş

Çağrı Mutlu okur

Aydın Çatalbaş

Dursun Avşar

Furkan Okur

Doğan Akkoyun

Cumali Köroğlu

Çetin Odabaşı

Yalçın Şaşı

Bahattin Okur

Köksal Battal

Furkan Bingöl

Dursun Ali Bayındır

Celalettin Karaca

Ferruh Battal

Vahdet Odabaşı

Münür Akkoyun

Sinan Küçük