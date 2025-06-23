Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yeşil Karıncalar’ tiyatro oyunuyla çocuklar, eğlenerek çevre bilinci kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ‘Bir Geri Dönüşüm Macerası: Yeşil Karıncalar’ adlı çocuk tiyatrosuyla miniklere geri dönüşümün önemini anlattı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, kent protokolü, çocuklar ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik öncesi mobil atık getirme merkezi ve eğitim aracıyla geri dönüşüm sürecini öğrenen minikler, fuaye alanında kutu oyunları ve sürpriz hediyelerle keyifli anlar yaşadı. Tiyatro, çevre bilincini eğlenceli bir şekilde aktararak izleyicilerden tam not aldı.

“ÇOCUKLARIMIZA ÇEVRE SEVGİSİ AŞILIYORUZ”

Başkan Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklar, sizi çok seviyorum! Sıfır atık projesi kapsamında atıkların toplanması ve geri dönüşümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Amacımız, çocuklarımıza çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak. Daha temiz bir Çayırova için el ele çalışıyoruz” dedi. Çiftçi, tiyatro sonrası, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. Daha umut dolu bir yarın için hep birlikte hareket edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaymakam Önal ise geri dönüşümün yaşanabilir bir dünya için kritik olduğunu vurguladı.