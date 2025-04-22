Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nu 20 galibiyet 14 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek için play-off’ta mücadele edecek.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin öncülüğünde kurulan ve o günden bu yana elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, süper lig için mücadele edecek.

Önce Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde daha sonrasında ise Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde şampiyonluk başarısı göstererek, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösteren Çayırova Belediyesi, bir önceki yılda olduğu gibi bu sezon da Basketbol Süper Ligi için play-off oynayacak.

Normal sezonu aldığı 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, birçok güçlü rakibiyle mücadele ettiği sezon sonunda play-off oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği play-off oynama başarısını bu yıl da tekrarlayan Çayırova Belediyesi, süper lig yolunda ilk olarak Çağdaş Bodrumspor’la karşılaşacak.

RAKİP; ÇAĞDAŞ BODRUM

İlerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilan edilecek fikstüre göre oynanacak play-off müsabakalarında, Çağdaş Bodrumspor ve Çayırova Belediyesi arasındaki ilk maç, Bodrum'da oynanacak. Serinin ikinci maçı temsilcimiz Çayırova Belediyesinin ev sahipliğinde olacak. Üç maç üzerinden oynanacak play-off ilk tur mücadelesinde üçüncü maça gerek duyulursa, serinin son maçı da yine Bodrum’da oynanacak.

Çayırova Belediyesi, turu geçmesi halinde, play-off yarı finalinde Esenler Erokspor ile Play-in turnuvasından gelecek ikinci takım arasındaki mücadeleden galip ayrılacak takımla karşılaşacak.