Türkiye Basketbol Ligi’nin üçüncü hafta karşılaşmasında Haremspor’la deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, zorlu müsabakayı 72-75 kazarak üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz sezon Play-Off oynama başarısı gösterdiği Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni sezonunda mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, üçüncü hafta karşılaşmasında Haremspor’un konuğu oldu.

Başantrenör Engin Gençoğlu’nun öncülüğünde karşılaşmaya Mert Ulutaş, Jamari Traylor, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Diante Watkins ilk beşiyle çıktı. Maça etkili başlayan ev sahibi Haremspor, ilk periyodu 23-16 önde kapattı. İkinci periyotta hücumda istediklerini sahaya daha iyi yansıtan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, öne geçememesine rağmen farkı eritti ve ilk yarıya 39-36 geride girdi.

5 SANİYE KALA 3 SAYILIK FARK

Diante Watkins ve Jamari Traylor’la hücumda etkili olan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, son çeyreği de 60-58 geride kapattı. Dördüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Çayırova Belediyesi, rakibini 12 sayıda tuttu ve yabancı oyuncuların hücumdaki performansıyla maçın bitimine kısa bir süre kala 73-72 önde girdi. Yapılan faul atışlarını da isabete çeviren temsilcimiz, son 5 saniyede 3 sayılık avantajı yakaladı. Son topta rakibine basket imkanı vermeyen Çayırova Belediyesi, müsabakadan 72-75 galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi adına zorlu müsabakada en skorer oyuncu 23 sayı 10 ribaunt ile Jamari Traylor olurken, Diante Watkins’in 22 sayı 6 asistlik performansı ve Koray Çekici’nin 8 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı. Ligin üçüncü haftasında ikinci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, ligde maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Temsilcimiz, ligin dördüncü haftasında 5 Ekim’de kendi sahasında OGM Ormanspor’u konuk edecek.