Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve ilk 5 hafta sonunda ikinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, ligin altıncı hafta karşılaşmasında PizzaBulls CO Basketbol’u sahasında konuk edecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nin (TBL) yeni sezonuna iyi bir başlangıç yapan Çayırova Belediyesi, yeni bir galibiyet için parkeye çıkacak. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, TBL’nin altıncı hafta karşılaşmasında PizzaBulls CO Basketbol’u konuk edecek. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde son olarak Çarşamba günü Gaziantep Basketbol’u deplasmanda 77-80 mağlup eden temsilcimiz, kendi saha ve seyircisi önünde PizzaBulls CO Basketbol’u da yenerek yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka öncesinde, Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Ligde aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sekizinci sırada bulunan rakibini de yenerek iyi gidişatını sürdürmek amacında.

ÇAYIROVA KAPALI SPOR SALONU’NDA

13 Ekim Pazar günü saat 18.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak Çayırova Belediyesi- PizzaBulls CO Basketbol mücadelesi, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’den canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “İlçemizdeki tüm basketbolseverleri, takımımızı desteklemeye bekliyoruz” denildi.