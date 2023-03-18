Kahraman Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek "Çanakkale Geçilmez" düsturuyla yazdığı Çanakkale Destanı’nın 108'incı yılı dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi Yüzbaşı Şehit Agah Bayburt Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Bayburt Vali Vekili Sayın Emine Dilce, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Karakum, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Yakutiye Camii İmam Hatibi Enis Aslan tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından şehitlerimiz için dua edilmesi ve şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfiller bırakılmasının ardından tören sona erdi.