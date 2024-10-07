Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor” projesi kapsamında Eskişehirlilere özel tur düzenlemeye devam ediyor. Bu kez Çamlıca ve Çankaya Mahalle sakinleri Frig Vadilerini proje kapsamında gezerek, Eskişehir’in kültürüne hayran kaldılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel değerlerini Eskişehirlilere tanıtmaya devam ediyor.

Çamlıca ve Çankaya Mahalle sakinleri, program kapsamında Gerdekkaya Mezar Anıtı, Areyatis Anıtı, Midas Anıtı, Frig Yazılıkayası ve Platformu, Kümbet Vadisi’nde bulunan Aslanlı Mabet ve Himmet Baba Kümbeti, Seyyid Battal Gazi Türbesi ve Külliyesi ile Seyitgazi Seyir Terasını gezdiler.

Frig Vadilerini doyasıya gezen vatandaşlar, gezdikleri yerlere hayran kaldılar.

Eskişehir’in en önemli değerlerinden olan Frig Vadilerini gören vatandaşlar, gezi için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ettiler.