Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların arttığı dönemlerde C vitamininin önemine dikkat çekti. C vitamininin, zararlı moleküllerle savaşan güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Örnek, bu vitaminin vücutta üretilemediğini ve besinlerden alınması gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’ne göre, yetişkin kadınların günde 95 mg, erkeklerin ise 110 mg C vitamini alması gerektiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "1 orta boy portakal yaklaşık 70-90 mg C vitamini içerir. Eksik kalan miktar, kırmızı biber, kuşburnu, brokoli, kivi, çilek ve turunçgiller gibi C vitamini açısından zengin besinlerle tamamlanabilir" dedi.

Örnek, stres, sigara kullanımı, çevre kirliliği, gebelik, emziklilik ve kronik hastalıkların C vitamini ihtiyacını artırabileceğini belirtti.

Bu durumlarda bir uzmana danışarak takviye alınabileceğini ve böylece bağışıklık sisteminin desteklenebileceğini belirterek, C vitamininin yanlış hazırlama yöntemleriyle etkisini kaybedebileceğini vurguladı. Demir veya bakır kaplarla temas, oksijen, ışık, doğrama, ezme veya konserve işlemleri C vitamini kaybına neden olabileceğini belirten Örnek, "Bu nedenle çelik kaplarda buharda pişirme tercih edilmelidir” dedi.

C VİTAMİNİNİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

Tuba Örnek, C vitamininin metabolik süreçlerde önemli rol oynadığını ve bağışıklık sistemini desteklediğini belirterek şu faydalarını sıraladı: