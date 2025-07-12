Çocuklar idrar yolu enfeksiyonundan nasıl korunmalı?Yaz aylarında yetersiz su tüketimi ve ıslak mayo ile uzun süre kalınması gibi nedenlerle çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr.Akif Diri, ortak kullanılan havuzların dezenfekte edilmemesinin mikrobun bulaşmasına neden olacağı uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarında sıcak havayla birlikte çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları (İYE) daha sık görülmeye başlar. Özellikle deniz ve havuz kullanımı, artan terleme, yeterli su tüketilmemesi gibi nedenler idrar yollarında mikrop üremesi kolaylaşabilir. Ayrıca çocukların uzun süre ıslak mayo ile kalması da bakterilerin çoğalmasına davetiye çıkarır.

Yaz aylarında çocuklarda idrar yolu enfeksiyon oranının kış mevsimine göre yüzde 20 oranında daha fazla yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr.Akif Diri, yazın terlemenin arttığını, yeterince su alınmadığında idrarın daha yoğun hale gelerek bakterilerin tutunmasını kolaylaştırdığını söyledi. Doç. Dr. Diri “Ayrıca deniz veya havuzda uzun süre ıslak mayo ile kalmak, bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar” dedi.

Yüksek ateş bazen tek belirtidir

İdrar yolu enfeksiyonlarının ateş, sık idrara gitme, idrar yaparken yanma hissi, kötü kokulu, bulanık ya da pembe renkli idrar, alt karın veya böğür ağrısı ve bebeklerde huzursuzluk, iştahsızlık belirtileriyle kendisini gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Akif Diri, özellikle 2 yaş altı bebeklerde ateşin bazen tek belirti olabileceğine dikkat çekti.

İdrar yolu enfeksiyonlarının kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığını belirten Doç. Dr. Akif Diri, ancak ortak kullanılan havuzların iyi dezenfekte edilmemesinin veya uzun süre ıslak mayo ile kalınması gibi durumların mikrop bulaşmasını kolaylaştırabileceğini açıkladı.

Doç. Dr. Akif Diri idrar yolu enfeksiyonu durumunda ailelerin yapması gerekenleri ise şu sözlerle özetledi:

- Çocuğun bol sıvı almasını sağlamak

- Havuz veya deniz sonrası ıslak mayoyu hemen değiştirmek

- Tuvalet temizliğine dikkat etmek (özellikle kız çocuklarında önden arkaya silme alışkanlığı kazandırmak)

- Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmamak,

- Ateş varsa vakit kaybetmeden hekime başvurmak.

Doç. Dr. Akif Diri tedavi sürecinde bol suyun yanı sıra ayran, kefir gibi probiyotik içecekler ile lifli meyve ve sebzelerin tercih edilmesini önerdi. Doç. Dr. Diri “Yaban mersini ve kızılcığın içerdiği bazı maddeler bakterilerin idrar yollarına tutunmasını zorlaştırabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir” dedi. Gazlı, şekerli içecekler, paketli meyve suları ve aşırı tuzlu atıştırmalıklar ise bu süreçte uzak durulması gereken besinler olarak dikkat çekiyor.

Aileler en çok hangi hataları yapıyor?

Doktora danışmadan antibiyotik kullanmak

Ateşi olan çocuğu 'geçer' diyerek bekletmek

Yeterince su vermemek

Islak mayo ile uzun süre bırakmak

Tuvalet temizliğini yanlış yapmak