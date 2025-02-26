Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik Yöneticileri (KİY) Buluşması’, inovasyon ile girişimcilik alanlarında uzman isimleri, alandaki çalışmalara katkı sunan danışmanları ve sektör dinamiklerini bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde innoCentrum iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik Yöneticileri (KİY) Buluşması’, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İnovasyon ile girişimcilik alanlarında uzman isimleri, alandaki çalışmalara katkı sunan danışmanları ve sektör dinamiklerini bir araya getiren buluşma, Teknopark, Tekmer gibi oyuncuları, şehir bazında periyodik olarak bir araya getirerek tanışmalarını, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmasını ve iş birlikleri oluşmasını amaçlıyor.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök, Bursa’nın inovasyon ekosistemine yenilikçi fikirler katarak Bursalılara hizmet etmek amacıyla bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimcilerle ve yeni iş fikirleriyle kente değer katmaya devam edeceğini belirten Özgök, buluşmanın Ar-Ge çalışmalarına da katkı sunacağını ifade etti.

Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürü Salih Sadık Yaşar tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin Ar-Ge alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bursa ve çevre kentlerdeki büyük şirketlerde kurumsal inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri yürüten profesyonelleri buluşturduklarını anlatan Yaşar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğini inovasyonla şekillendirmeye çalıştığını belirterek bir araya gelen profesyonellerle yeni fikirlerin oluşmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kastamonu Entegre Global Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler ise kurumsal inovasyonda zorluklarla baş etmenin yollarını anlattı. Şirketlerin inovasyon pratiklerini kendi bünyelerine adapte etme süreçlerini aktaran Güler, Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilmesinin yolunun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini hatırlatarak güncel uygumalar hakkında bilgi verdi.

innoCentrum Genel Müdürü Dr. Bülent Gümüş ise Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik Yöneticileri Buluşmaları’nın amacını ve niteliğini paylaştı. Bu buluşmaları Ankara’da ve İzmir’de yaptıklarını dile getiren Gümüş, Bursa’daki buluşmaların ikincisini ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yaptıklarını söyleyerek desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.