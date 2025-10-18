Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji yatırımları ve sıfır emisyon hedefleriyle, çevre dostu belediyeciliğe öncülük ediyor. Türkiye’de kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediyelerden birisi olan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile 145 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretiyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın yaylalarından, sahillerine 19 ilçesinin her bir köşesinde alt yapı projelerini ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğası ve geleceğini korumak için de çalışmalarını sürdürüyor. Antalya’nın iklimi ve sağladığı coğrafi avantajları şehrin ekonomisine kazandırıyor. Büyükşehir hizmet binalarında uygulamaya başladığı güneş enerji santralleri (GES) ile Türkiye’nin İklim Dostu Kuruluş Belgesi’ne sahip ilk belediye olan Büyükşehir, 18 güneş enerji santrali, 4 biyokütle tesisi ve Dünya standartlarındaki katı atık tesisi ile yaklaşık 145 bin hanenin yıllık tüketimine eşdeğer enerji üretimi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları artırarak şehrin enerji ihtiyacını daha fazla temiz enerjiden karşılamayı hedefliyor. Bu vizyon ile sadece ekonomik kazanç değil aynı zamanda yeşil ve sürdürülebilir bir Antalya’nın geleceğe bırakılması hedefleniyor. Büyükşehir temiz enerji kazanımlarıyla Antalya gücüne güç katıyor.

GES SAYISI ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama ve hizmet binalarında kullanılan enerji tüketiminden tasarruf sağlamak amacıyla kurduğu Güneş Enerji Santrallerinin (GES) sayısını da arttırıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasında inşasına başlanacak 120 kWe Çatı GES tesisi ile sürdürülebilir enerji üretimi kapasitesi arttırılacak. Büyükşehir’in 19. GES tesisi olacak yatırım ile Büyükşehir’in yenilenebilir enerji kullanımını artacak. GES'ler ile yıllık 7438 hanenin tüketimine eşdeğer toplam 21.410 MWh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Hem enerji maliyetlerini düşüren hem de vatandaşlara destek sağlayan GES projeleri, enerji tasarrufu sağlamakla birlikte çevresel katkılarıyla da öne çıkıyor. Yıllık 9.420 ton karbon emisyonunun engellenmesi, doğaya 810.233 yetişkin ağaç eşdeğerinde bir katkı sunuyor.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Büyükşehir Antalya’da sürdürülebilir kentsel ulaşım içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda fosil yakıtlara olan ihtiyacı en az düzeye indirmeyi amaçlayan Büyükşehir, ulaşımda hava kirliliğinin azaltılması için toplu ulaşım filosunu elektrikli otobüsler ile dönüştürüyor. Çevre dostu, sessiz ve sürdürülebilir kentsel toplu ulaşım için tercih edilen elektrikli otobüsler sıfır karbon salınımına öncülük ederek şehrin ekonomisine de katkı sunuyor.