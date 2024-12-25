Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve heyeti ile birlikte Tarihi Kayseri Mahallesi’ni gezdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak TÜRSAB heyetine yönelik şehir merkezinde otobüs gezisi düzenledi.

Başkan Büyükkılıç, gezi esnasında kente gelen TÜRSAB heyetine kent merkezinde bulunan ve turizm değerleri olan tarihi mekânları anlattı. Organize Sanayi Bölgesi’nden İldem’e, Kayseri Şehir Hastanesi’nden Talas’a raylı sistem ağı ile kentin dört bir yanına sağlanan konforlu ulaşım imkânından da söz eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 sağlık kuruluşu ile Kayseri’nin, aynı zamanda sağlık turizminin de merkezi olduğuna dikkat çekti.

Büyükkılıç şehrin, kayak turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi çeşitli alanlardaki turizm potansiyeline sahip olduğunu ve kente gelen turistlerin bu zenginlikten faydalandığını kaydetti.

Kentin planlı bir yapılanmasının olduğuna da dikkat çeken Büyükkılıç, gezi güzergâhı boyunca önemli yapıların özellikleri hakkında heyete bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, değişik medeniyetlerin eserlerine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi güzellikleri de anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otobüs gezisinin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ve Erciyes Bölge Temsil Kurulu ile birlikte Kayseri Mahallesi'ni ziyaret ederek, tarihi yerleri inceledi.

Rehber eşliğinde 18’inci yüzyıl konakları, hamamı, çeşmesi ile 2'nci Abdülhamid Han döneminden günümüze miras kalan eserlerle dolu bir bölge olan Kayseri Mahallesi gezildi.

Başkan Büyükkılıç, kültür ve turizmin buluşma noktası olan Kayseri’de geçmişin izlerini günümüze taşıyan mahallede tarih kokan zenginlikleri hep birlikte keşfederek, TÜRSAB heyetine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Heyete, Tarihi Kayseri Mahallesi’nin dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan ve 1’inci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından devam eden 2’nci etap kentsel tasarım proje çalışmaları hakkında bilgiler de verildi.