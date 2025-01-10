Müsilaj ile mücadelede tüm belediyelerin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de, Bursa’da arıtmaların tamamı çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de arıtma tesisi yapması lazım” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükakın şöyle dedi: “Kocaeli’de, Bursa’da arıtmaların tamamı çalışıyor. Bakın bu bir partiye ait belediye konusu da değil. Bursa CHP belediyesinde. Mevzu CHP-AK Parti mevzusu da değil. Bursa Belediyesi işini yapıyor, tebrik ediyoruz. Ama İstanbul Belediyesi’nin arıtma tesisi yapması lazım. Biz bu konuları gündeme getirdiğimizde ‘biz şu kadar içme suyu hattı yaptık’ deniliyor ama ne kadar arıtma tesisi yaptın? Arıtma tesisi yapmadın. Tam tersini arıtma tesisinin temel atmama törenini yaptın. Sorun burada. Ve bu Marmara sadece İstanbul’un değil ki. Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ… Hepimizin burası. Yalova da var. Siz tek başınıza bir noktada çözüm ürettiğinizde diğerleri bu çözüme ortak olmadığında Marmara’nın kurtulma şansı yok.

“ESKİ OKSİJEN SEVİYESİ İÇİN 5 YIL YETERLİ OLACAK”

Bu mikroorganizmanın besin kaynağı azot ve fosfor olduğu için biz arıtma tesislerinde, biyolojik arıtma tesisinde azotu alırız, ileri biyolojik arıtma tesisinde ilave olarak fosfor da alınır. Hiç almadan denize bırakırsanız burada müsilaj olur. Arıtma tesisinde azot ve fosforu alırsınız ortamdan. Bu müsilaja sebep olan organizmanın besin kaynağı ortadan kalkar. Besin kaynağını ortadan kaldırmazsanız bu mikroorganizma beslenme yaparken bir taraftan da denizdeki oksijeni bitiriyor. Bu enteresan bir şey değil. Bunu bilim adamları söylüyor. Bilim insanlarından bir heyet oluşturuldu, o heyet bize dedi ki eğer siz bugün itibariyle bütün tedbirleri alırsanız Marmara Denizi eski oksijen seviyesine dönmesi için 5 yıl yeterli olur.”