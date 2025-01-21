Sırt, boyun ve omuz ağrıları, duruş bozuklukları, sutyen askılarının ciltte yarattığı tahrişler ve hatta nefes almada zorluk gibi sorunlarla karşılaşan kadınlar, meme küçültme ameliyatını bir çözüm olarak değerlendirebilir. Peki, kimler bu operasyon için uygun adaydır? Kimler için risk teşkil eder? Op. Dr. Candan Mezili merak edilenleri açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Büyük göğüslere sahip olmak dışarıdan bakıldığında bir avantaj gibi görünebilir. Ancak bunun ardında çoğu insanın fark etmediği bir gerçek yatıyor: Günlük hayatı zorlaştıran fiziksel rahatsızlıklar ve duygusal yükler...

Sürekli sırt ve omuz ağrıları, boyun tutulmaları, duruş bozuklukları ve sutyen askılarının omuzlarda bıraktığı acı veren izler, meme altında tekrarlayan pişikler büyük göğüslü kadınların sıkça karşılaştığı sorunlardan sadece birkaçıdır.

Giydiğiniz kıyafetlerin üzerinizde istediğiniz gibi durmaması, sevdiğiniz sporları rahatça yapamamak ve her adımınızda üzerinizde fazladan bir yük taşımak zorunda olmak sosyal zorluklardan bazılarıdır.

Op. Dr. Candan Mezili, toplum içinde maruz kalınan bakışlar, istenmeyen yorumlar ve hatta kimi zaman utanç hissi, bu durumu daha da zorlaştırabildiğine dikkati çekerek, bu nedenle meme küçültme ameliyatı, sadece estetik bir müdahale değil, aynı zamanda konforlu, ağrısız ve özgüvenli yaşamın kapısını aralayan önemli bir adım olduğunu söyledi.

KİMLERE YAPILABİLİR?

Meme küçültme ameliyatı, büyük ve ağır göğüsleri nedeniyle günlük hayatı olumsuz etkilenen kadınlar için ideal bir seçenek olduğunu ifade eden Op. Dr. Mezili, kronik sırt, boyun ve omuz ağrısı çekenler ve büyük göğüsleri nedeniyle fiziksel aktivitelerde zorlananların yanı sıra sutyen askılarının omuzlarında derin izler ve tahrişler oluşturduğu kişiler, Göğüs altı bölgesinde sık sık pişik veya mantar enfeksiyonları yaşayanlar, Göğüs büyüklüğünden dolayı özgüven kaybı yaşayanlar, Meme gelişimini tamamlamış olan genç yetişkinler ve yetişkin kadınlara bu ameliyatın yapılabileceğini söyledi.

KİMLERE ÖNERİLMEZ?

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, meme küçültme ameliyatı da herkese uygun olmadığını belirten Op. Dr. Mezili, ameliyatın önerilmediği bazı durumlarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Hamilelik veya emzirme sürecinde olanlar: Ameliyat süt kanallarına zarar verebileceği için, emzirme sürecini tamamlayan kadınlar için daha uygun bir zamana ertelenmesi önerilir. Kronik hastalıkları kontrol altında olmayanlar: Diyabet, kalp hastalıkları veya iyileşme sürecini etkileyebilecek diğer sağlık sorunları olan bireyler öncelikle doktorlarına danışmalıdır. Sigara kullananlar: Sigara, doku iyileşmesini olumsuz etkileyerek komplikasyon riskini artırabilir. Bu nedenle ameliyat öncesinde sigarayı bırakmak önerilir. Beklentileri gerçekçi olmayanlar: Ameliyat, göğüslerin şeklini ve boyutunu küçültür ancak her hastanın anatomisine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilebilir."

Meme küçültme ameliyatı genellikle aynı anda meme dikleştirme (mastopeksi) işlemi ile birlikte yapıldığını kaydeden Candan Mezili, "Büyük göğüslerde zamanla sarkma oluştuğu için sadece küçültme işlemi yapmak estetik açıdan yeterli olmayabilir. Bu nedenle cerrah, fazla dokuyu çıkarırken meme başını daha yukarı konumlandırarak daha dik ve doğal bir görünüm sağlar" dedi.

Meme küçültme ameliyatı, plastik cerrahinin sık uygulanan operasyonlarından biri olduğunu ifade eden Mezili, genel anestezi altında yapılan bu işlemin memenin boyutuna ve tercih edilen cerrahi tekniğe bağlı olarak 2 ile 3 saat arasında sürebildiğini, ameliyat sırasında fazla meme dokusu ve deri alınarak göğüs daha küçük ve dik bir form kazandırıldığını ve operasyon sonrası hastalar genellikle 1gün hastanede kaldıklarını, yaklaşık 1 hafta içinde de günlük hayatlarına dönebileceklerini sözlerine ekledi.