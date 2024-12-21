Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı abonelerini uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı (su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek don tehlikesine karşı) uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü-talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin bilgisini veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekti. Alınan tedbirlere rağmen yaşanabilecek sıkıntıların çözümüne yönelik vatandaşların Alo 185 BUSKİ Çağrı Merkezi’nden yardım isteyebileceği vurgulandı.