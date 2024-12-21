Bursa, 2025’e müzikle merhaba diyor! Kaplan Okulları, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenleyecekleri Kaplan Müzik Festivali ile öğrencileri ve Bursalıları muhteşem bir müzik şöleninde buluşturacak.BURSA (İGFA) - Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses gibi Türkiye’nin sevilen sanatçılarının sahne alacağı festivalde, DJ kabininde DJ Muratt Mat yer alacak. Etkinliğin sunuculuğunu ise ünlü radyo programcısı Duygu Atakan üstlenecek.

15 Ocak 2025 Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşecek Kaplan Müzik Festivali, 2025’in ilk ve en büyük müzik festivali olarak, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Müzik, eğlence ve birliktelik ruhunu en güçlü şekilde hissettirecek olan etkinlik, tüm Bursa halkına ve Kaplan Okulları öğrencilerine açık olacak.

Biletler BİLETİNİAL'da satışa çıkarıldı.