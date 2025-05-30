AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor’un 62. kuruluş yıl dönümünde, stadyum çevresine sosyal ve ticari alanlar kazandıracak projenin onaylandığını duyurdu. Söz konusu proje ile kulübe kalıcı gelir sağlaması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor’un 62. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, kulübe kalıcı gelir getirecek önemli bir projenin müjdesini verdi.

Bursaspor Stadyumu çevresinde sosyal ve ticari alanlar oluşturacak projenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki onay süreçleri 30 Mayıs 2025 itibarıyla tamamlandı.

Başkan Gürkan, yeşil-beyaz sevdaya yakışır bu projenin taraftarların maç günlerinde keyifli vakit geçirebileceği, kulübün ise önemli bir gelir elde edeceği bir yatırım olacağını söyledi.

https://twitter.com/davutgurkan/status/1928376030252736767

"Bu sadece fiziki bir dönüşüm değil, Bursaspor’un geleceğine olan inancımızın göstergesidir” diyen Gürkan, destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bursa milletvekillerine teşekkür ederek, “Şehrimiz ve Bursasporumuz için hayırlı olsun” temennisinde bulundu.