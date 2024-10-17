İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek CBME Türkiye, anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Bursalı yeni firmaları da destekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ile Rusya-BDT bölgelerindeki anne, bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını, 30 yılı aşkın süredir başarıyla karşılayan CBME Türkiye, 11 – 14 Aralık 2024 tarihlerinde 42. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından 1.000’in üzerinde markanın katılacağı fuarda, sektörün yeni girişimlerine özel bir ürün sergileme alanı ayrıldı. Anne, bebek ve çocuk ürünleri endüstrisinin Bursalı start-upları, uygun bütçelerle katılabilecekleri CBME Türkiye’de, dünyanın dört bir tarafından gelecek binlerce alıcıyla doğrudan tanışma ve ticaret yapma fırsatı bulacak.

CBME Türkiye’nin, sergilenen zengin ürün çeşitliliği ile sektörün bölgesindeki en önemli ticaret adresi olduğunu vurgulayan Fuar Direktörü Hatice Dinçer; “Dört gün boyunca ortalama 650 milyon liralık bir ticaretin gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla katılımcılarımız için önemli bir katma değer ortaya çıkacak. Bu ticaret pastasından, başta Bursa’daki firmalar olmak üzere anne, bebek ve çocuk ürünleri endüstrisine yeni yatırım yapan girişimlerin ve start-upların da pay almasını istiyoruz. Bunun için CBME Türkiye olarak, sektörün yeni girişimlerini destekliyoruz. Kendilerine fuarda, uygun bütçelerle katılım sağlayabilecekleri özel bir alan ayırdık” dedi.