Bursa hafta sonu çıkan Kestel, Gürsü, Orhaneli ve Harmancık orman yangınlarıyla yasa boğulurken; Yıldırım Belediyesi alevleri söndürmek ve afetin yaralarını sarmak için seferber oldu.BURSA (İGFA) - 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sularında Kestel’in Ağlaşan Mahallesi kırsalında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Gürsu TOKİ Konutları’na kadar ilerleyen ilk yangınla birlikte teyakkuza geçen Yıldırım Belediyesi ekipleri; kısa sürede afet bölgesine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Kestel ve Gürsu ilçelerini etkileyen yangının kontrol altına alınması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında kararlılıkla mücadele eden Yıldırım Belediyesi; 14 adet su tankeri, 2 adet ekskavatör, 2 adet loader, 1 adet jeneratör aracı, 1 adet iaşe aracı, 16 adet hizmet aracı, 2 adet arama-kurtarma aracı olmak üzere, toplam 38 araç ve 132 personel ile alevlere müdahale etti.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da, tahliye edilen vatandaşlar ve yangınlara müdahale eden ekipler için bölgeye iaşe aracı sevk edilerek kahvaltılık, çay, ayran ve su ikramları yapıldı. Yangından etkilenen can dostları için seferber olan Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ise; 3 nakil aracı, 1 gezici tedavi aracı, 1 veteriner hekim, 2 tekniker ve 9 personelle birlikte afet bölgesinde görev yaptı. Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanların tahliyesini gerçekleştiren ekipler, ayrıca yaralanan can dostlarını da tedavi altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ise Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, afet bölgesinde temizlik ve hijyen çalışmaları yapıldı.

EKİPLER HARMANCIK’TA

Yıldırım Belediyesi, 27 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde başlayan Harmancık orman yangınını söndürme çalışmalarında da aktif görev aldı. Yıldırım Belediyesi, afet bölgesine; 3 adet su tankeri, 2 adet hizmet aracı, 1 adet iaşe aracı, 1 adet temizlik aracı, 1 adet arama-kurtarma aracı olmak üzere toplam 8 araç 42 personel ile müdahale etti. Ayrıca Yıldırım Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen destek birimi, ekiplere ve afetzede vatandaşlara kahvaltılık, su, ayran ve çay ikramın yaptı. Yangın alanında biriken atıklar Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlenirken, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Birimi de 24 kişilik ekiple sahada görev aldı.

BAŞKAN YILMAZ AFET BÖLGESİNE KOŞTU

Kestel’in Ağlaşan Köyü civarında başlayan ilk yangınla birlikte, belediye ekiplerini seferber eden ve sahaya çıkan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, afet bölgesindeki vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. 26 Temmuz Cumartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Erol Ayyıldız ve milletvekilleri ile birlikte yangın bölgesine giden Başkan Oktay Yılmaz hem çalışmaları yerinde inceledi hem de afetzede vatandaşlara moral verdi. Harmancık’ta başlayan yangının ardından ise bu bölgeye geçen Başkan Oktay Yılmaz, yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi alıp, Yıldırım Belediyesi ekiplerini koordine etti.

‘YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ’

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 28 Temmuz Pazartesi ise AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte yangından etkilenen Kestel Ağlaşan, Gürsu TOKİ Konutları ve Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu. Afetten etkilenen vatandaşlara ve tüm Bursa’ya geçmiş olsun temennilerini ileten Başkan Oktay Yılmaz; “Çok büyük bir afet yaşadık. Özellikle aynı anda farklı noktalarda yangın çıkması ve güçlü rüzgâr ekiplerimizin işini oldukça zorlaştırdı. Hamdolsun güçlü bir devletimiz, vefakar bir milletimiz var. Bu afette de devlet ve millet bütünleşmesini gördük. Devletimiz yangınların söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Valiliğimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, Emniyet ve Jandarma güçlerimiz, İtfaiye Daire Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız el ele verdik. Yıldırım Belediyesi olarak biz de ilk andan itibaren 50 araç ve 200’ü aşkın personelle sahadayız. Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 3 gündür afet bölgesindeyiz. Bir yandan söndürme çalışmalarına katıldık bir yandan araçlarımızla ekiplere lojistik destek sağladık, bir yandan da afetzede vatandaşlarımızın güvenlik ve insani ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştık. Can dostlarımız için de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hummalı bir çalışma içinde.

İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Umutlarımızı el birliğiyle yeşerteceğiz” ifadelerini kullandı.