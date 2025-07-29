Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin fındık üreticileri ile işçileri doğrudan buluşturarak iş gücü sıkıntılarını azaltmayı hedefleyen “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” projesi, 5’inci yılında hasat öncesi yoğun ilgi görüyor.ORDU (İGFA) - İl dışında bulunan vatandaşların ilgi gösterdiği projeden yeni sezon için yararlanmak isteyen 908 işçi ve 217 bahçe sahibi başvuruda bulundu.

Yeşil altın olarak bilinen ve bölgenin vazgeçilmez ürünü olan fındık için Başkan Hilmi Güler’in başlattığı ve başarıyla uygulanan “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” projesine hem üreticiden hem de işçilerden yoğun ilgi var. Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçiliği alanında da Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmaya imza atmış arada aracı olmadan işveren ve işçiyi bir proje altında bir araya getirmişti. Sisteme bu sezon dâhil olmak üzere 5 yıllık hasat döneminde toplam 10 bin işçi ve 3 bin 100 bahçe sahibi başvuruda bulunarak fındığını yerli işçiye toplattı.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYAN PROJEYE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projede yeni hasat sezonu öncesi başvurular devam ediyor. “Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesinden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 (452) 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da https://ordu.bel.tr/sayfa/findik-dalda-aklin-iscide-kalmasin başvuru adresinden ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek.

BÜYÜKŞEHİR İLE FINDIK TOPLAMAK ARTIK PROFESYONEL HALE GELDİ

Öte yandan, proje, fındık üreticilerinin güvenilir ve nitelikli işçi bulma sorununa çözüm sunarken, tarım işçilerinin de düzenli ve kayıtlı bir şekilde çalışma imkânı bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda, kayıt dışı istihdamın önüne geçilerek sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor.