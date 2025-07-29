Konya Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Şehir" vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Özel Genç KOMEK Yaz Okulu programını bu yaz da sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında sürdürdüğü “Özel Genç KOMEK Yaz Okulu”nda özel öğrenciler yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli öğrencilerin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmeleri konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özel Genç KOMEK Yaz Okulu’nda özel öğrenciler için düzenlenen etkinliklerin onların eğitim ve sosyal hayatına önemli katkı sağladığını belirten Başkan Altay, “Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’nde Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında eğitim gören özel öğrencilerimizle bir araya geldik. Her biri bizim için çok kıymetli. Yüzlerindeki gülümseme, kalplerindeki samimiyet hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

Özel öğrenciler de Genç KOMEK Yaz Okulu’na gelmeyi çok sevdiklerini, katıldıkları derslerde ve etkinliklerde çok eğlendiklerini belirtti.

ÖZEL BİREYLER “ÖZEL GENÇ KOMEK” İLE ÇEŞTLİ ETKİNLİKLERE KATILIYOR

Özel Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında zihinsel, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ve işitme engelli öğrencilere özel olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş müfredatlar, sadeleştirilmiş materyaller ve destekleyici sosyal etkinliklerle yürütülen program; Selçuklu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Konevi İşitme Engelliler İlkokulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu ve Rebii Karatekin Ortaokulu gibi farklı merkezlerde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Belirlenen okullarda bugüne kadar toplam 1808 özel öğrenciye hizmet verildi. Bu dönem ise 97 öğretmen ile 524 öğrenciye hizmet veriliyor.

Program kapsamında; dokuma, basit dikiş, mutfak, Kur’an-ı Kerim, Orff eğitimi, el sanatları, okçuluk, resim, değerler eğitimi, akıl ve zekâ oyunları, matematik, makrome, tarım ve geri dönüşüm atölyeleri ile spor gibi pek çok branşta atölye çalışmaları düzenleniyor. Eğitimin çok yönlü yapısı sayesinde öğrencilerin hem bireysel becerileri hem de sosyal gelişimleri destekleniyor.

Eğitim faaliyetlerine ek olarak; işitme engelli öğrencilerimize özel havuz etkinlikleri, oyun kampı, şehir içi gezileri, dönem sonu gösterisi etkinlikleri ve Kelebekler Vadisi ziyareti gibi kültürel ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli ve öğretici bir yaz dönemi geçirmeleri sağlanıyor.

Ayrıca çocuklarını bekleyen velilere yönelik oluşturulan özel alanlarda düzenlenen etkinliklerle aile katılımı da teşvik ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Şehir" vizyonu kapsamında her bireyin eğitim hakkına eşit şekilde ulaşabilmesi için geliştirdiği Özel Genç KOMEK gibi projelerle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiriyor; özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında daha aktif, üretken ve mutlu bireyler olmaları için örnek teşkil eden çalışmalarını sürdürüyor.