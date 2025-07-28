Bursa'da Kestel’in Ağlaşan Mahallesi ile Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz 2025’te başlayan orman yangınlarına yönelik müdahaleler havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Vali Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte Yangın Harekât Merkezi’nde çalışmaları koordine ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, kentte devam eden orman yangınlarına ilişkin güncel durumu kamuoyuyla paylaştı.



26 Temmuz 2025’te Kestel’e bağlı Ağlaşan Mahallesi ile Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda başlayan yangınlara karşı yoğun bir mücadele yürütülülüyoro.

YANGIN HAREKÂT MERKEZİ’NDE KOORDİNASYON

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekât Merkezi’nde bir araya gelerek yangınla mücadele çalışmalarını koordine ediyor.

Valilik, yangınlara 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2.684 personelle havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Kestel, Orhaneli ve Harmancık’taki yangınlara karşı ekiplerin kararlılıkla çalıştığı belirtilirken, hava ve kara unsurlarının koordineli bir şekilde görev yaptığı vurgulandı. Valilik, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini hatırlattı.