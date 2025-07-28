Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin üreten kadınları desteklemek için hayata geçirdiği Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı, bir kez daha kapılarını açtı. Kadınların açtığı tezgahlarda satışa sunduğu el emeği ürünleri büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin girişimci kadınlarla ortak bir çalışma yaparak hayata geçirdiği Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı, geçtiğimiz hafta sonu Tophane Meydanı’nda yer alan Orhangazi Çıkmazı'nda kapılarını ikinci kez açtı. Sokakta, sadece girişimci kadınların kendi el emekleriyle yaptığı el işi ürünler satılıyor.

Üreten kadınlara büyük destek olan Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nda aynı zamanda kadın kooperatifleri ve kadın dernekleri de tezgah açarak el emeği göz nuru ürünleri satışa sundu.

Proje kapsamında tezgah açan dernekler sattıkları ürünlerin gelirleriyle öğrenci okutarak hastalara yardım ediyor. Sokakta tezgah açan serbest girişimci kadınlar ise aile bütçesine sattığı el emeği ürünlerle katkıda bulunuyor.

İkinci kez kapılarını açan Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Osmangazi Belediye Başkanı Mutlu Esendemir, Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nı ziyaret ederek, üretici kadınlarla tek tek sohbet etti ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Osmangazi Belediyesi’nin girişimci kadınlarla ortak bir çalışma yaptığını ifade eden Osmangazi Belediyesi Kadın Girişimci Koordinatörü Müjgan Günak, “Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı projesi, kadın kooperatifleri, kadın dernekleri ve serbest girişimci kadınlarla birlikte hazırladığımız ortak bir çalışma. Tamamıyla kadın girişimcileri desteklemek, onların kendi el emeği ürünlerini sergileyip satması için oluşturulan bir proje. Bu proje kapsamında tezgah açan derneklerden, sattıkları ürünlerin gelirleriyle öğrenci okutan ve hastalara yardım edenler var. Kadın üreticiler bu projede yer almaktan oldukça mutlu olduklarını söylüyor” diye konuştu.

Kendirinin yaptıkları el emeği ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini belirten üretici kadınlar, Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı'nın üreten kadınlara büyük katkısı olduğunu belirterek, projeden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.