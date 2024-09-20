Bursa'da çiftçiler, yaklaşan kış aylarına hazırlık yapmak için tarım faaliyetlerine hız verdi. Kış ürünlerinin ekimi için hazırlıklar başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da birçok yaz meyve sebzesinde hasat zamanının sona ermesinin ardından kış tarımı için hazırlıklar başladı. Kışlık mahsuller için tarlaların sürülmeye başlandığı Bursa’da pırasa, lahana ve karnabahar gibi ürünler için toprak ekime hazırlanıyor.

Bursa'da tarım sektörü, kış aylarına güçlü bir şekilde girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Çiftçiler, bu dönemde kışlık sebzelerin ekimine odaklanırken, tarlalar soğuk hava şartlarına uygun hale getiriliyor.

Özellikle pırasa, lahana ve karnabahar gibi sebzelerin ekimi için uygun zemin hazırlıkları yapılırken, uzmanlar çiftçilere bu süreçte toprağın doğru işlenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Kış aylarında mahsul kayıplarını en aza indirmek isteyen üreticiler, kışlık gübreleme ve sulama sistemlerini de gözden geçiriyor.