Bursa Nilüfer Belediyesi Işıktepe Mahallesi’ne yaptığı hizmetlere yeni iki hizmeti daha ekledi.Işıktepe Mahallesi’ne kazandırılan Zakkum Çocuk Oyun Parkı ve taksi durağı hizmete açıldı. BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçenin 418’inci parkı olan Zakkum Çocuk Oyun Parkı ile birlikte Işıktepe Mahallesi’ne kazandırılan modern, tek tip taksi durağını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Tunçel, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclisi Üyeleri, Işıktepe Mahalle Muhtarı Halim Sarıyel, Bursa Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır, çok sayıda mahalle muhtarı ile mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kadir Gecesi’ni kutlayarak başladığı konuşmasında, ülkenin içinden geçtiği zorlu günlere rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

“YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

917 metrekare alan üzerine kurulu olan ve 410 metrekaresi yeşil alandan oluşan Zakkum Çocuk Oyun Parkı’nın 25 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Parkları, kreş ve gündüz bakımevlerini, Nilüfer Kent Lokantalarını ve Nilbel Kafeleri tüm kente yaymaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı sosyal ve ekonomik zorlukları gördüğümüz için bu tarz yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Her mahallede nefes alacak güvenli alanlar oluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, “Ailelerin dışarı çıkıp sosyalleşebileceği, çocukların oyun oynayabileceği buluşma alanları oluşturmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2025 yılındaki ikinci park açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Zakkum Çocuk Oyun Parkı, kentimizin 418’inci parkı olacak” dedi.

YENİ PARKLAR GÜN SAYIYOR

Nilüfer’de toplam 2 milyon 895 bin metrekarelik yeşil alan bulunduğunu ve toplam park alanının 1 milyon 702 bin 134 metrekare olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Kentimiz daha yeşil olsun istiyoruz. Önümüzdeki günlerde 23 Nisan, Demirci, Doğanköy ve Balat mahallelerinde çalışmaları tamamlanan parklarımızın da açılışını yapacağız. Ayrıca Balkan, Çalı, Kayapa, Kızılcıklı ve 30 Ağustos mahallelerindeki parkların ihalelerini de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

TEK TİP TAKSİ DURAKLARININ SAYISI ARTIYOR

Açılışı yapılan Işıktepe Taksi Durağı hakkında da bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, taksici esnafının hizmetlerini burada daha konforlu şartlarda sürdüreceğini söyledi. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, Üçevler, 30 Ağustos ve 29 Ekim mahallelerinde de yapımı tamamlanan tek tip taksi duraklarının yakında açılacağını duyurdu.

Işıktepe Mahalle Muhtarı Halim Sarıyel de, mahalleye kazandırılan iki hizmet için teşekkür ederek bu tarz güzel hizmetlerin devam etmesini diledi. Bursa Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır da taksici esnafı olarak Nilüfer’de böyle modern bir ortamda hizmet vermekten mutlu olduklarını belirterek, destekleri için Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Zakkum Çocuk Oyun Parkı ve Işıktepe Taksi Durağı’nın açılışları gerçekleştirildi.

