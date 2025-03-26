Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların tıraş ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında oluyor.

MUĞLA (İGFA) - Evde Bakım Hizmeti ile 13 ilçede vatandaşların sağlık, kişisel bakım, diyetisyen ve fizyoterapistgibi alanlarda yanında olan Büyükşehir Belediyesi, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 erkek ve kadın kuaförü ile Muğla’nın 13 ilçesinde engelli, yatağa bağımlı, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine misafir olarak kişisel bakım ve tıraşlarını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 5 bin 492 kişiye, 91 bin 76 kez tıraş, saç sakal, tırnak kesimi, kaş, yüz bakımı ve yatağa bağımlılara silme banyosu hizmeti verdi.

İSMAİL YEŞİLKAYA: “BÜYÜKŞEHİR’İN BAKIM HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetinden yararlanan İsmail Yeşilkaya, “Eşim beyin kanaması geçirdi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyemizden sağlık hizmetleri talebinde bulunduk. Eşim adına Büyükşehir’in bakım hizmetlerinden çok memnunuz. 3 senedir saçlarını ve tırnaklarını kesiyorlar. Ramazan Bayramıöncesinde de gelerek ihtiyaçlarını karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Evde Bakım hizmetinden yararlanan Fatma Yeşilkaya, “Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun saçlarımı ve tırnaklarımı kesiyorlar. Her isteğimi yapıyorlar,” ifadelerini kullandı

GÜLAY DURAL: “EŞİMİN TIRAŞINI GELİP EVİMİZDE YAPIYORLAR”

Gülay Dural, “Eşim 8 sene önce felç oldu. 8 senedir Büyükşehir Belediyemizin ekipleri gelip eşimin tıraşını yapıyorlar. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz.” dedi.