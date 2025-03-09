Medicana Eğitim Grubu ve Medicana Bursa Hastanesi tarafından düzenlenen "İlham Veren Kadınlar Zirvesi"nde kadınların iş dünyasında ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri amacıyla önemli isimler bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Gazeteci Okan Tuna'nın moderatörlüğünde gerçekleşen zirveye, Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, Program Yapımcısı ve Spiker Sevda Kurul, Kadın Girişimci ve Kadin Derneği Başkanı Cansu Vatansever, ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmalarında, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel alandaki yerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Her bir konuşmacı, kariyerlerinde karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları paylaştı. Etkinlik, katılımcılara güçlü kadın rol modelleriyle bir araya gelerek motivasyon kazandıkları bir ortam sundu. Kadın dayanışmasının gücü ve kadınların bir arada daha etkili bir şekilde ilerleyebileceği mesajı verildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Özcan Akan, kadınların toplumdaki rolünün ve sağlık sektöründeki etkilerinin altını çizdi. Akan, kadınların özellikle sağlık sektöründe verdikleri hizmetlerin, toplumların sağlığına olan katkısının büyük olduğunu belirterek, kadın çalışanlarının iş yerinde, toplumsal hayatın her alanında daha görünür olması gerektiğini vurguladı.

Kadınların güçlü olabilmesi için en büyük silahlarının eğitim olduğunu belirten Medicana Eğitim Grubu CEO’su Ayfer Batı, eğitimli bir kadının sadece kendi geleceğini değil, tüm toplumu değiştirebileceğini ifade etti. Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, kadın doktorların, araştırmacıların ve sağlık çalışanlarının insan hayatına dokunarak toplumları iyileştirdiğini söyledi.

Yoncadır Kadın Derneği Başkanı ve Girişimci Cansu Vatansever, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaparak, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla bulunmaları gerektiğini savundu. Program yapımcısı ve spiker Sevda Kurul, medyada kadınların daha fazla yer alması gerektiğini belirtirken, kadınların seslerini duyurması ve kendi hikayelerini anlatmalarının önemine değindi.

Ünlü oyuncu Aydan Şener, sanat dünyasında kadın olmanın zaman zaman zorluklar yarattığını ancak aynı zamanda büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Şener, kadınların güçlü ve kırılgan yönlerini aynı anda sergileyebildikleri sanat alanındaki başarılara dikkat çekti. "Birbirimizi desteklediğimizde, hayatın her alanında büyük değişimler yaratabileceğimizi biliyorum" diyerek kadın dayanışmasının önemini vurguladı.