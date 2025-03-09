Düzce’de D-100 Karayolu üzeri çoban mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde Turgut Kaçar idaresindeki 81 S 0421 plakalı işçi servisine aynı istikamette giden 34 DR 6376 plakalı otomobil çarptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında işçi servisine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.