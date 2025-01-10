Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hayvanlarının satışını yapan, barınma sağlayan ve eğitim veren işletmeler ve hayvanseverlere yönelik eğitim düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’da sokak hayvanlarına yönelik örnek sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği ve ev hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkındaki yönetmelik gereği bir eğitim programı düzenledi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler tarafından verilen eğitimler, can dostları önemseyen işletmeler, çalışanlar ve hayvanseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Bursa Hayvanat Bahçesi Gösteri Merkezi’ndeki eğitimin ardından 75 kişiye sertifikaları verildi.