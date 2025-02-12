Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası, yüzde 100 geri dönüşüm hammaddesiyle üretilen 3 milyon metre yassı boru ve 2,5 milyon metre yuvarlak boruyu önümüzdeki günlerde üreticilere dağıtmayı planlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, yüzde 100 geri dönüşümden elde ettiği ham maddelerle damlama boru üretimini sürdürüyor.

Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor.

Hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de su kaynaklarını korumak adına tesisin önem taşıdığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’nin hem doğaya, hem de üreticiye nefes olacağını belirtti. Üretilen boruların yüzde 100 geri dönüşümden yapıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, “Eski sulama borularını geri dönüşüme kazandırmak isteyen çiftçilerimize de ‘eskisini getir, yenisini götür’ uygulamasıyla destek sağlıyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz hem modern sulama borularına sahip olacak hem de topraklarının temiz kalmasına katkıda bulunacak. Hibe yoluyla sulama borusu desteği sağlayarak, tarımsal maliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayacağız. Çiftçimizin gelirlerinin artması konusunda da projelerimiz var. Bunları tek tek uygulayacağız” dedi.

Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Tarım Plast Fabrikası’nın ilk ürünlerini önümüzdeki günlerde çiftçilere dağıtacaklarını belirterek, 52 günde yaklaşık 3 milyon metre yassı boru ve 2,5 milyon metre yuvarlak boru üretidiğini, üretilen boruların ortalama adedinin 8 bin 500 civarında olduğunu ve Ziraat Odalarının başkanlarıyla birlikte çiftçilere dağıtılacağını söyledi.