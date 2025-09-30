Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl aradan sonra ‘Anlamak’ temasıyla düzenlenen ’17. Bursa Edebiyat Günleri’, 3-4-5 Ekim 2025 tarihlerinde Bursa’yı edebiyatın ışığında keşfetme imkanı sunacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarih ve kültürün harmanlandığı Bursa’da önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Bursa Edebiyat Günleri’nin 17’ncisi, tam 8 yıl aradan sonra ‘Anlamak’ temasıyla düzenleniyor. 3-4-5 Ekim 2025 tarihlerinde, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılacak Edebiyat Günleri, Bursa’nın kimliğini, geçmişini, bugününü ve geleceğini konuşma imkanı sunacak.

Bursa Edebiyat Günleri, 3 Ekim Cuma Günü saat 19.15’te Hanlar Bölgesi Sağrıcı Sungur Mescidi önünde Büyükşehir Oda Orkestrası’nın vereceği açılış konseri ile başlayacak. Yazar Hakan Akdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in konuşacağı program, Kadire Bozkurt, Tanıl Bora, Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun konuşmacı olduğu ‘Eşikten İçeri Bursa: Sesin Gölgesi, Zamanın İzi’ adlı oturumla devam edecek.

Tayyare Kültür Merkezi’nde devam edecek olan Edebiyat Günleri’nin ikinci gününde de birçok önemli yazarın ve fikir insanının katılımıyla, ‘Bellek, Akustik ve Kimlik: Şehrin İç Sesi’, ‘Bursa Metne Bakınca: İz, Katman, Anlatı’, ‘Adımda Zaman, Sokakta Mekan, Yüzde İnsan’, Sokağın Felsefesi: Bursa’da Biz Kime Benzeriz?’, ‘Akış ve Tını: Bursa’da Anlamın Kıyısı’ konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

Edebiyat Günleri’nin üçüncü gününde ise 'Taşlarda Bellek', 'Metinler Bursa: Fısıldayan Kentin Haritası', 'Bursa’da Eşikler: Hapiste Şair, Arafta Derviş, İçerde Yol', 'Efsanenin Eğirdiği Kent: Bursa', 'Metnin Cenneti: Arşiv, Hayal, Anlam' konulu oturumlarda yazarlar fikirlerini Bursalılarla paylaşacak.