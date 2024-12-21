Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 9 aylık görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Çalı ve Demirtaş arasındaki raylı sistem için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Bozbey, Bursa’nın havasını kirletenleri de uyardı. Başkan Bozbey, “İnsan sağlığına kast edenleri 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık dönemde belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri ‘Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Mustafa Bozbey, ‘Eğitime destek, Toplumsal eşitlik ve sosyal destek, Besaş, Burfaş, kadınlara yönelik çalışmalar, çiftçi destekleri ve tarıma yatırım, Tarım Peyzaj AŞ, ulaşım ve altyapı, yakın zamanda başlayacak ulaşım projeleri, turizm ve kent tarihi, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı, kentsel dönüşüm, Burkent, Buski yatırımları, Burulaş, fen işleri projeleri, 2025 yılında tamamlanması planlanan projeler, park bahçeler, kültür sanat, çevre koruma, itfaiye, sağlık hizmetleri, gençlik ve spor, dış ilişkiler, Kültür AŞ, belediyenin mülkiyetinden çıkan taşınmazlar ile BBB, Buski ve şirketlerin borç durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

“Bizleri kayyumla dahi tehdit ettiler” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa adına geride bıraktıkları bir yılın değerlendirmesini yapmak ve geleceğe dair hedeflerini, umutlarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Kentte yaşayan herkesin hayatına dokunmak, mutluluğunu artırmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “9 aylık süreçte Bursa’mızın her köşesinde eşitliği sağlamak adına birçok çalışmayı başlattık. Ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetlerden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda projeler ürettik. Amacımız, her bir hemşehrimizin bu kentin imkanlarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak ve Bursa'mızı örnek bir dünya kenti haline getirmek. Bu süreçte karşılaştığımız zorluklar ve engellemeler de oldu. Kendileri din istismarı yapanlar, bizleri kayyumla dahi tehdit ettiler. Şunu bilsinler ki; milletin iradesine ve seçilmiş makamlara saygı duymayan hiçbir anlayış, demokrasimizin kök salmasına engel olamayacak; adaletin ve halkın gücü daima galip gelecek. İnancımız, kentimize olan sevgimiz ve sizlerden aldığımız güçle bu zorlukları birlikte aştık, aşmaya devam edeceğiz” dedi.

“Öğrencilere ulaşım 5 TL” 2025 için umutlarının çok güçlü olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, hayata geçirecekleri projelerle Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacaklarını anlattı. Toplumsal eşitlik ve sosyal destek konusunda her zaman adalet, fırsat eşitliği ve hak temelli bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “İhtiyaç sahiplerine desteklerimizi sunduk. Emeklilere desteklerimiz var. Her gün 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ücretsiz ekmek ulaştırıyoruz. Yerel üreticilerden ve kadın kooperatiflerinden aldığımız ürünleri Besaş üzerinden satarak onlara destek oluyoruz. Burskoop üzerinden öğrencilerimize desteklerimiz sağlamaya devam edeceğiz. Okul öncesi çocuklarımıza kırtasiye desteği verdik. Öğrenciler, Türkiye’de sadece Bursa’da 5 TL’ye bir yerden bir yere ulaşabiliyor. Okullarımıza destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Toprağın, suyun ve enerjinin kıymetini anladık” Burfaş B Kafe’de yaptıkları çalışmalarla Bursaspor’a destek olmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, B Kafe’leri ilçelere yayarak sayısını çoğaltacaklarını anlattı. Kadınların her alanda güçlenmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, hayata geçirdikleri ‘Mor Haritam’ projesiyle birçok alanda hızlı ve kolay bilgiye ulaşabilme imkanı sunduklarını belirtti. Süreç içerisinde çiftçilere de önemli katkılar sunduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Mustafakemalpaşa’da, Türkiye’nin örnek tesislerinden bir tanesini açtık. Tesisi, çiftçiye destek maksatlı hizmete açtık. Yakın zaman içerisinde bir başka bölgede yine çiftçimize destek için sıvı gübre tesisimizi de kuracağız. Pandemiyle toprağın, suyun ve enerjinin kıymetini anladık. Bu üç konuda hassasiyetimiz var. Bursalıları sağlıklı gıdayla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her destek, Bursalıların sağlıklı gıdaya erişmesi ve hesaplı bir şekilde almasına yöneliktir” dedi.

“Her ay yaklaşık 350 milyon lira destek veriyoruz” Ulaşımla ilgili de önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, trafiğin rahatlatılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerle işbirliklerini sürdürdüklerini dile getirdi. Başkan Bozbey, “Sadece Bursa’da toplum ulaşımı kullananlar için her ay yaklaşık 350 milyon lira destek veriyoruz. Bu payı her ay Burulaş’a aktarıp Bursalılara destek oluyoruz. Ulaşımın hak olduğunu, hak temelli yaklaşımla bunu yaptığımızın altını çizmek istiyorum. ‘Gittiğin kadar öde’ sistemiyle toplu taşımayı daha ekonomik hale getirdik. Toplu ulaşımı alışkanlık hale getirmek amacıyla bunları yapıyoruz. Kadın yolcular saat 22.00’dan sonra artık istedikleri yerde inebiliyor. Bunun yanında alternatif güzergahlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“Çalı ve Demirtaş arasında raylı sistem” Kentin güney ve kuzeyinde yolların açılmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “17 ilçemizde asfaltlama çalışmaları, yol açma çalışmaları, yeni yol çalışmaları ve köylere bağlantı yolları yapıyoruz. 9 ay içerisinde yaklaşık 96 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. 287 kilometre sathi kaplama yaptık. Bu çalışmalarla yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Çalı ve Demirtaş arasında bir raylı sistem için fizibilite rapor çalışmaları devam ediyor. Raporlar çıktıktan sonra ihale aşamasına geleceğiz. Yine bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Bursaray için 24 adet hafif raylı sistem vagonu alım sürecini başlattık. Naim Süleymanoğlu Bulvarı’nda, 2024 Ekim ayında başladığımız karayolu imalatlarını, 2025 yılı Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Kentin batısında özel okul taleplerine izin vermeyeceğiz” Bursa’da trafiğin biraz da olsa rahatlaması için çalıştıklarını belirten Başkan Bozbey, tüm özel okulların ve sanayinin kentin belirli bir bölgesine yığılmasının trafiğin en büyük sorunu olduğunu ifade etti. Başkan Bozbey, “Bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde asla batı tarafına izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Mevcutlar yeterli. Hatta mümkünse kentin doğu tarafına paylaştırılması için yolların bulunması lazım. Yine devamlı batıya yapılan sanayi sebebiyle trafiğin ne hale geldiğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Elbette Bursa’da ulaşım sorunu tamamen bitecek değil ama en azından ulaşım sorununu aşağı çekmek ve azaltmak hedefindeyiz. Bunun için kapsamlı bir şekilde hem 2025 bütçemizde iyi bir pay ayırmış durumdayız. Alternatif projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Raylı sistem projelerimiz de var. Çalışmalar hızla devam ediyor. Füniküler projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Hanlar Bölgesi’nin 24 saat yaşaması lazım” Bursa’nın turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Bursa’da geceleyen turist sayısı 1.4’tür. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Bursa’nın bu rakamlarda olmasını hepimiz oturup düşünmeliyiz. Özel çalışma grupları oluşturarak toplantılar yaptık ve belirli bir noktaya geldik. Hanlar Bölgesi, akşam saatlerinde kapanıyor. Hanlar Bölgesi’nin 24 saat yaşaması lazım. Birçok tarihi birikimimiz var. Bursa’ya gelen turistleri kafile halinde birçok noktaya götürmeliyiz, gezdirmeliyiz. Eğlenebileceği mekanları oluşturmalıyız. Aksi takdirde turist burada durmuyor. Akşamları İstanbul’a dönüyor. Esnafımıza ve kentimize katkı sağlayacak, istihdamı artıracak bir çalışma içerisindeyiz. Sahip olduğumuz kaplıcaları daha Bursalılar tanımıyor. Öncelikle var olan değerlerimizi Bursalıların tanıması gerekiyor” dedi.

“Bursa’yı dünya gündemine getirmeyi hedefliyoruz” Önümüzdeki yıl İznik için çok önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, İznik Konsili’nin 1700’üncü yılının İznik’te törenlerle anılacağını söyledi. Törenlere Papa’nın da katılmasının beklendiğini belirten Başkan Bozbey, “Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve Valilik olarak çalışıyoruz. İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi ile birlikte hareket ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediyeler de desteklerini verecek. İznik’in tanıtımıyla aslında Bursa’yı tanıtmış olacağız. Bursa’yı dünya gündemine getirmeyi hedefliyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız” dedi.

“2026’nın Mart-Nisan ayı gibi de onaylamayı hedefliyoruz” Bursa’nın geleceğini şekillendirmek, ‘Yeşil Bursa’yı tekrar kazanmak için 2050 vizyonlu 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “Bunu çok önemsiyoruz. Belediye bünyemizde Bursa Planlama Ajansı, Bursa Plan’ı kurduk. Bursa’nın her kesiminin katılacağı bir plan olacak. 2050 vizyonuyla hazırladığımız ama içerisinde 2075 ve 2100’ü de barındıracak bir plan olacak. Bu planı önümüzdeki yılın sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz. 2026’nın Mart-Nisan ayı gibi de onaylamayı hedefliyoruz. Bu planın sağlıklı bir şekilde yapılması, Yeşil Bursa’nın dönüşümün ilk adımları olacaktır” dedi.

“Her dönüşüm, vatandaşlarımıza daha güvenli alan sunacaktır” Kentsel dönüşüm konusunda devam eden çalışmaların olduğunu da hatırlatan Başkan Bozbey, özellikle Bursa’da sıvılaşma potansiyelinin olduğu ova bölgesinde ekiplerin yoğun olarak çalıştığını dile getirdi. Bursa’yı yaklaşık 14 bölgeye ayırdıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Büyük ölçekli kentsel dönüşüm planları hazırlanarak bir an önce Bursalıların güvenli yapılara kavuşmasını istiyoruz. JICA ile yürüttüğümüz proje var. Kentin dirençlilik haritasını ortaya koyan bir proje. Özellikle ova bölgesinde sıvılaşma potansiyeli yüksek alanlar mevcut. 155-160 metre alüvyon tabakadan bahsediliyor ovada. Burada yapılacak her dönüşüm, vatandaşlarımıza daha güvenli alan sunacaktır. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“Şu an için 48 günlük suyumuz var” Altyapı hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, Buski aracılığıyla altyapıyı hem yenilediklerini hem de kaliteli hizmet sunduklarını söyledi. 9 ayda 277 kilometre içme suyu hattı, 85 kilometre kanalizasyon hattı, 23 kilometre yağmur suyu hattı döşendiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa, son yıllarda iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği kentlerin başında geliyor. Su konusunda hassasiyetimiz var. Tasarruf çağrılarımıza kulak veren Bursalılara teşekkür ediyorum. Şu an için 48 günlük suyumuz var. İlave kuyular açmaya başladık. Bazı yakın barajlardan kendi hattımıza ilave su aktarmanın hesabını yapıyoruz. Alacağımız tedbirlerle seneye de aynı durumda olsak bile su kısıntısı yaşamayacağız. Çınarcık Barajı’nın da devreye girmesiyle Bursa 20-25 yıl su sorunu yaşamayacaktır. Çınarcık Barajı’nın kente su verir hale gelmesi 2026’nın Temmuz ayını bulacaktır. Yüklenici firmayla görüşüp projeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirmesini istedik. Gönül isterdi ki bu projeyi BUSKİ değil, DSİ yapsaydı. Çünkü birçok ilde DSİ tarafından yapılmış. Buski’nin bu kredi ödemeleriyle borcu 25 milyar liraya çıkacak. Dövizin bir lira artması demek, Buski’nin borcunun 350 milyon lira artması demektir” dedi.

“Çarşıbaşı Hanlar Bölgesindeki otoparkı açmayı hedefliyoruz” Ulaşım konusunda Burulaş filosunun yenilendiğini ve genişletildiğini söyleyen Başkan Bozbey, Körfez içi ulaşımı için iki tane deniz aracı aldıklarını, önümüzdeki yıl kendi araçlarıyla vatandaşa hizmet edeceklerini belirtti. Yoğun bir yolcu talebiyle karşı karşıya olduklarını anlatan Başkan Bozbey, “Yaklaşık 17,3 milyon yolcu taşındı. Yat limanı çalışmalarımız devam ediyor. Güzelyalı’daki yat limanı ile ilgili değerlendirme raporu alındı. Öte yandan Fen İşleri projeleri devam ediyor. Çarşıbaşı Hanlar Bölgesindeki otoparkla ilgili eksiklikleri bitirip otoparkı açmayı hedefliyoruz. TOKİ binalarının olduğu alandaki otoparkın da üstünü kullanmak istiyoruz. Çarşıbaşı Hanlar Bölgesiyle ilgili çalışmaları destekliyoruz. Bizim de isteğimiz ve arzumuzdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Doğruya doğru, eğriye eğri diyoruz.” dedi.

“İş dünyası isterse havamız temiz olur” Gençlik ve spor tesisleri, sosyal tesisler konularında da çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Bozbey, 5 bin kapasiteli Atatürk Spor Salonu’nda yapımın devam ettiğini söyledi. Kentte daha büyük alanlarda parklar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, kültür sanat alanında da daha önce yapılmamış işlere imza atıldığını hatırlattı. Bursa’nın havasının kirliği olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “İş dünyası isterse havamız temiz olur. İş dünyası isterse derelerimiz temiz akar. Bu konuda asla müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. İnsanlarımız zehirli hava soluyor. Hangi fabrikadan atıkların geldiği belli. İnsan sağlığına kast edenleri 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğimizi belirtmek istiyorum. Şehir içerisinde geri dönüşümle ilgili deposu bulananlar dikkatli olmalıdır. Bu sene 3 tane büyük yangın oralarda oldu. İlçe belediyeleri bu tesislerin kurulmasına izin vermemeli. Olanların da kontrollü bir şekilde taşınması sağlanmalı” dedi.

“Bursalılar adına içime sindiremiyorum” Göreve geldikten sonra özellikle iki konuda kamulaştırma yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, birincisinin evde sağlık hizmetlerinin olduğunu, ikincisinin Busmek ve Bursa Yuvam’da görevli çalışanların olduğunu belirtti. Son zamanlarda bazı tesislerin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alındığını açıklayan Başkan Bozbey, “Tahir Ağa Hamamı, Bayezid Paşa Medresesi tapusu bizde olmasına karşın Vakıflar’a devredildi. Belediye olarak ortaklaştırdığımız ya da yapmış olduğumuz bazı tesislerin belediyelerin dışında başka kurumlara verilmesini Bursalılar adına içime sindiremiyorum. Onlardan bir tanesi de Orhaneli Göynükbelen Gençlik ve Spor Kamp merkezidir. Orhaneli Belediye Meclisi, bu alanları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis etmiştir. Dava süreçleri başlayacak. Para harcanan birçok hizmette protokol yapılmamış. Üzgünüm ki Bursalıların parası şu anda ilgili bakanlıkların tesislerine harcanmış. Üç gün önce Çekirge Millet Bahçesi ilgili yazı geldi. Yaklaşık 100 milyon lira para harcanmış. Bunu Bursa Büyükşehir Belediyesi harcamış. Ortada yine protokol yok, tahsis yok. Şu anda Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edilmiştir” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi’ne tahsislerini istiyoruz” Cumalıkızık Değirmenönü Gasilhane Projesi kapsamında yapılan alanın da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından alındığını belirten Başkan Bozbey, “Bunun gibi 30’a yakın projeyi sayabilirim. Bu milletin parası. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Ona göre harcamak lazım. Havuzlu Park daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisliydi. Daha sonra Bakanlık üstlenmiş. Ama parayı biz harcıyoruz. Kim işletecek? Buradaki Bakanlığa ait İl Müdürlüğü işletecek. Biz artık tahsisi olmayan, belediyeye tahsisi yapılmayan, protokolü yapılmayan yerlere para harcamayı zul sayıyoruz. Gerekli yerlere bildiriyoruz. Soruşturmaları yapılıyor. Bursalının parasının harcandığı her yerin mutlaka Bursa’da kalması adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsislerini istiyoruz. Yasal olarak Bursalılar adına ödemiş olduğumuz paraların geri alınması için yasal prosedürleri uygulayacağız” dedi.

“Yunuseli Havaalanı’nın tahsisini talep ediyoruz” Afet konusunda AFAD ile birlikte afet öncesi, afet durumu ve afet sonrası için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, “Yunuseli’nde bulunan havaalanının tekrar Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesini talep ediyoruz. Bu alanın özellikle afet durumunda kullanılabilecek en iyi alanlardan olduğunu biliyoruz. Orası asla ama asla imara açılmayacak yerdir. Bunun herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin bazı noktalardan güvenlik personelini çektiği konusu doğru değildir. Tarihi ve turistik alanlarda Turizm Zabıtasını eğiterek görevlendirmeyi planlıyoruz. Düzenleme talebimiz, sanki personeli çekiyormuş algısına dönüştü. Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

“10 kere düşünüp, bir kere yapıyoruz” Bursa Büyükşehir Belediyesi, Buski ve iştirak şirketlerinin borç durumları hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, “Daha önce 30 milyar lira civarında borç devraldığımızı paylaşmıştık. Sıkı mali politika uyguluyoruz. Niye ve nereye harcayacağımızı 10 kere düşünüp, bir kere yapıyoruz. Belediyeyi ve şirketleri mali yönden iyileştiriyoruz. Ama Buski olarak kötüleşiyoruz. Büyükşehir olarak 1 milyarın altında borcu düşürmüşüz. Ancak Buski’nin borcu 4 milyar artmış. Çünkü Buski’nin devam eden birçok projesi, döviz kredilidir. Yeni yılda da şeffaflıkla, katılımcılıkla ve insan öncelikli anlayışımızla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey’in açıklamalarının ardından toplantı, soru cevap bölümüyle devam etti.