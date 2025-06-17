Bursa Yıldırım Belediyesi, 4-14 yaş arası çocukla gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimi için yaz ayları boyunca 17 branşta yaz spor okulu düzenliyor.4 dönem halinde faaliyet gösterecek yaz spor okulu 23 Haziran’da başlıyor.BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için spor okulları, sanat kursları, yaz akademileri düzenliyor. Bu kapsamda 4-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için Yüzme, Karate, Basketbol, Voleybol, Cimnastik, Boks, Güreş, Tekvando, Kickboks, Masa Tenisi, Futbol, Tenis, Badminton, Geleneksel Okçuluk, Satranç ve Halter olmak üzere 17 branşta yaz spor okulu düzenliyor. Dört dönem halinde faaliyet gösterecek spor okullarının Birinci Dönemi 23 Haziran’da başlayacak. 14 Temmuz’da ikinci, 4 Ağustos’ta üçüncü ve 25 Ağustos’ta dördüncü dönemi başlayacak spor okullarından yaz boyunca on binlerce çocuk istifade edecek.

YENİ ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK

Yıldırım’ın 4-14 yaş arası nüfusunun 150 binin üzerinde olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız ve gençlerimiz öncelikli hizmet guruplarımız arasında yer alıyor. Onların en az bir spor branşı ve bir sanat dalında aktif olarak yer almalarının, gelişimleri için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımıza bu imkânı oluşturmak için sanat akademileri, bilim atölyeleri, spor okulları düzenliyoruz. İlçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Spor Okulları ile Yaz ve Kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz. Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla spor okullarımızda eğitimlerimiz yaz kış sürecek” dedi.

50 BİN ÇOCUK YARARLANDI

Sporu tabana yaymak için 6 yıldır önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu süreçte 332 bin insanımızı sporla buluşturduk. 20 farklı branşta 4 bin 500 lisanslı sporcumuz 210 kupa ve 4 bin 301 madalya kazandı. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Geçtiğimiz yıl spor okullarımızdan 50 bin çocuğumuz istifade etti. Bu yıl daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.