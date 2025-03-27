Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım ilçesini depreme karşı dirençli bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, kaçak yapı ile mücadelesini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi ekipleri, Nisan ayından bu yana 148 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz 11 ay içerisinde tespit ettikleri 148 kaçak yapıyı yıktıklarını belirterek, "Depreme dirençli kent üretmenin birinci adımının kaçak yapıyla mücadele olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini kaydetti.

“İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Başkan Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana bin 39 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini, kararlılıkla sürdürdükleri kaçak yapıyla mücadelenin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.