Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarlada biber toplayan işçileri ziyaret ederek, soğuk meşrubat ikramında bulundu. Başkan Özel, “Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, aşırı sıcak havada tarlalarda emek veren biber toplayıcısı tarım işçilerini ziyaret etti. Ziyarette işçilerle sohbet eden Başkan Özel, onların halini hatırını sorarak soğuk meşrubat ikram etti. Çalışma koşullarını yerinde gözlemleyen Özel, alın teriyle ekmeğini kazanan tarım emekçilerine minnettarlığını dile getirdi.

‘HER ZAMAN İŞÇİMİZİN YANINDAYIZ’

Başkan Ercan Özel, “Tarımın Başkenti olan Yenişehir’de, halkımızın yüzde 80’i çiftçilikle geçiniyor. Coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan Yenişehir Biberi’nin hak ettiği marka değerini kazanması adına çalışmalarımızı sürdürürken, bereketli topraklarımıza alın terini akıtan tarım işçilerimizi de unutmuyoruz. Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Allah güçlerini, emeklerini zayi etmesin” ifadelerini kullandı.