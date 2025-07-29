Bursa’da çıkan orman yangınlarıyla mücadeleyi tüm birimleriyle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla doktor, hemşire, psikolog, ebe ve sosyologdan oluşan ‘Sağlık Otobüsü’nü Harmancık ilçesine gönderdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da 4 gündür etkili olan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi de İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm birim ve ekipleriyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kestel-Gürsu bölgesinde soğutma çalışmaları, Harmancık ilçesinde ise söndürme çalışmaları yapılırken, Büyükşehir Belediyesi, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde hizmete aldığı ‘Sağlık Otobüsü’nü Harmancık’a gönderdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda oluşturulan ‘Sağlık Otobüsü’, bünyesindeki doktor, hemşire, ebe, psikolog ve sosyolog ile yangın bölgesindeki vatandaşlara ve sahada görev yapan personele yerinde sağlık hizmeti sunacak. Herhangi bir acil durumda ise vatandaşların nakil ambulansıyla hastanelere ulaştırılması sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin, kamu kurumlarının, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, firmaların ve vatandaşların el ele vererek Bursa’daki yangınları söndürmek için özveriyle sahada mücadele ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Hayatın normale dönmesi için gerekli adımları atmaya başladık. Yangın bölgelerinde insani ihtiyaçları belirlemek için bir ekip oluşturduk. Vatandaşların ve sahada görev yapan personelin sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için de ‘Sağlık Otobüsü’nü Harmancık’a gönderdik. Yaraları sarmaya başlıyoruz” dedi.