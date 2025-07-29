Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında 2024-2028 stratejik eylem planının ele alındığını, 2019’dan bu yana alınan kararların yüzde 88’inin hayata geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlar ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 10 Eylül 2024’teki son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemeler ve 2024-2028 Stratejik Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2019’dan bugüne Kurul tarafından alınan 91 kararın yüzde 88’inin başarıyla uygulandığını belirtti.

Uyuşturucu, tütün, alkol, dijital bağımlılıklar, yasa dışı bahis ve kumar gibi tehditlere karşı önleyici ve iyileştirici politikaların eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, “Kurumsal kapasitesi güçlü bir devletimiz var. Mücadelemizin merkezinde aileyi ve gençlerimizi koruma hedefi bulunuyor. Risk analizlerinden yerel çözümlere, dijital sistemlerden rehabilitasyon merkezlerine kadar kararlı adımlar atıyoruz” dedi.

Yılmaz, sağlıklı nesiller için çalışmalara devam edileceğini belirterek, “Bu mücadele, kurumların yanı sıra hepimizin ortak sorumluluğu. Gelin, sağlıklı bir gelecek için bağımlılığa hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulundu.