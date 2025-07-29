Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 24 saatte 55 yangının kontrol altına alındığını, sadece Bursa Harmancık’taki yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Tüm ekiplere ve destek veren kurumlara özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Bakan Yumaklı, Ekim 2025’e kadar teyakkuz çağrısını yineledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye’deki orman yangınlarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yumaklı, son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamının kontrol altına alındığını, 4 ildeki 5 yangının da tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Şu anda sadece Bursa Harmancık’ta yangının devam ettiği belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu’daki yangına 7 kilometre mesafedeki Kahyalar Mahallesi’nde çıkan yangının gece boyunca yapılan müdahalelerle tamamen kontrol altına alındığını ifade etti.

Uşak Banaz’daki Milli Park mevkiindeki yangının da yoğun çalışmalar sonucu söndürüldüğünü duyuran Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Bursa Kestel yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı, bu alanlarda soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:▪️Dün gece akşam saatlerinde Karabük Safranbolu'daki yangına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Merkez ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki orman yangınını, arkadaşlarımız gece boyunca yaptıkları müdahalelerle tamamen kontrol altına aldılar.… pic.twitter.com/IkAnkYZq8I— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 29, 2025

BURSA HARMANCIK YANGINI

Türkiye genelinde devam eden tek yangının Bursa Harmancık’taki yangın olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, “Ekiplerimiz 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla hem havadan hem karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alan tamamen çevrelenmiş durumda. Çalışmalar iyiye gidiyor, önümüzdeki saatlerde güzel haberleri paylaşacağız” dedi.

Bakan Yumaklı, yangın riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda ateş yakmamalarını, yangına sebep olabilecek ortamlardan kaçınmalarını rica ediyoruz. En ufak bir yangın emaresinde 112’yi arayın” çağrısında bulundu.

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede özveriyle çalışan ekiplere ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.