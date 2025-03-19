BUSİAD-Kalder Bursa Şubesi paydaşlığıyla verilecek ödül için başvurular 25 Mart'ta sona eriyor. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Kalder Bursa Şubesi ile ortak düzenlenecek olan Bursa Sürdürülebilirlik Ödülü tanıtım toplantısında, “Paradigmasını yeni döneme uyumlandıran toplumlar, yeni bir hikâye yazma şansına sahip olur” dedi.BURSA (İGFA) -Kalder Bursa Şubesi'nde gerçekleşen toplantıda Küçükkayalar, BUSİAD’ın 47 yıldır, saygınlık, liderlik, tarafsızlık, katılımcılık ve “Sürdürülebilirlik” değerlerini koruduğunu ifade etti. Küçükkayalar, “Artık sürdürülebilirlik bir rekabet faktörü ve geleceğin bugünden tasarlanmasına yardımcı olan bir unsur olarak görülmektedir. BUSİAD olarak sürdürülebilirliği bir tür Yönetim Felsefesi olarak yorumluyoruz. Belli bir kararlılık olmaksızın başarılamayacak olan Sürdürülebilirlik anlayışının günümüz dünyasının bir gereği olarak görüyoruz” dedi.



“Bursa Kalder ile kalite konusunda 1998 yılında başlayan ve 27 yıldır devam eden paydaşlığımız “Sürdürülebilirlik” ile yeni bir aşamaya geçiriyoruz" diyen Küçükkayalar, "Biz, Bursa’mızın sürdürülebilir bir yaşamın kenti olmasını ve bu konuda ülkemize de örnek olmasını çok arzu ediyoruz. O nedenle BUSİAD bünyesinde kurmuş olduğumuz “Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu” nun yanı sıra Kalder Bursa ile kalitenin ardından sürdürülebilirlik konusunda ikinci iş birliğimizi de hayata geçirdik. Bugün gelinen noktanın en büyük dezavantajı ise bu dönemi kaçırmak. Bu durum bizlere diğer 3 sanayi devrimini kaçırmaktan daha ağır bedeller ödetebilir. Sürdürülebilirlikle bağımız istediğimiz düzeyde oluşmayabilir. Orta gelir tuzağından kurtulamayabiliriz.”d diye konuştu.

“Aslında hem Bursa olarak hem ülke olarak global konjonktürün de sağlayacağı avantajlarla yeni bir hikâye yazmamızın tam sırası” diyen Küçükkayalar, “Yapmamız gereken, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü içselleştirip, bunu çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan sürdürülebilir kılmaktır. Paradigmasını yeni döneme uyumlandıran toplumlar, yeni bir hikâye yazma şansına sahip olur. Bu sürecin buna hizmet etmesini dileyerek hepinize katılımınızdan dolayı tekrar çok teşekkür ediyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kalder Bursa Şube Başkanı Serkan Ürkmez ise, “Bursa Sürdürülebilirlik Ödülü ile Bursa’mızdaki özel sektör ve kamu kuruluşlarına çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında güvenilir bir model sunmayı, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan kuruluşları ve iyi örnekleri öne çıkararak yenilikçi ve etkili uygulamaları teşvik etmeyi ve kuruluşlarımızın elde ettikleri başarıları kamuoyu nezdinde takdir etmeyi amaçlıyoruz. Ana hedefimiz: 'daha yaşanabilir bir gelecek' için ilham vermek ve tüm paydaşları somut adımlar atarak “harekete geçmeye” teşvik etmektir” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Türkiye Kalder Genel Sekreteri Sabri Bülbül ve Türkiye Kalder Sürdürülebilir Gelecek Ödül Sekreteri Esra Karakuş Kurşun ise süreç hakkında bilgi verildi.

BUSİAD-Kalder Bursa Şubesi paydaşlığıyla verilecek ödül için başvur süresi 25 Mart 2025’te sona eriyor.