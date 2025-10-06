Bursa'da Osmangazi Belediyesi, “550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi” temasıyla Panorama Fetih Müzesi’nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erkan Aydın, 35 temel atma ve açılış, 20 kadının iş hayatına kazandırılması, 300 bin vatandaşa kent lokantalarında hizmet, tarım ve afet hazırlık projeleriyle sosyal belediyecilikte fark oluşturduklarını açıkladı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Panorama Fetih Müzesi’nde “550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi” başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 550 günde yapılan hizmetleri detaylarıyla paylaşırken, göreve gelir gelmez hızlıca çalışmalara başladıklarını ve mega proje değil, anlayış değişikliği vadettiklerini söyledi.

KADIN VE ÇOCUKLARA DESTEK

Ayça Azak Kreşi’nde 80 çocuğun eğitim aldığını, 20 annenin iş hayatına katıldığını belirten Başkan Aydın, Küplüpınar Kreşi’nin de Ekim ayında açılacağını duyurdu.

Eğitimde, 550 gence LGS ve üniversite sınavı için Dijiders desteği sağlandığını ifade eden Başkan Aydın, "OSMEK’te 29 merkezde 7 bine yakın vatandaşa hizmet verildi. Yaz okullarında 25 bin çocuk, 13 kütüphane ve 1 gezici kütüphaneden faydalandı. OKİM’de 44 bin 866 iş başvurusu alındı, 6. bin 450 kişi firmalara yönlendirildi" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE REKOR

300 bin vatandaşa kent lokantalarında, 400 bin kişiye genç kafelerde hizmet sunulduğunu anlatan Başkan Aydın, "Küçükçınar Emekliler Lokali’nde çay 5 TL’ye satıldı. 2,2 milyon ekmek, 85 bin çorba dağıtıldı; 4 bin vatandaşa kıyafet yardımı yapıldı. Çocuklar, dağ köylerinden Bursaspor maçlarına ve Panorama Müzesi’ne götürüldü. 30 mahallede kahvaltılar düzenlenerek sorunlar dinlendi; ova ve dağ köylerinde şenlikler yapıldı" diye konuştu.

DİRENÇLİ OSMANGAZİ

Bu arada Bursa’nın deprem riskine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi’yi dirençli kılacaklarını söyledi.

15 dönümde kentsel dönüşüm başladığını, 269 personele yüksekte çalışma, 17 bin 895 kişiye afet eğitimi verildiğini, 130 arama kurtarma personeli ve 2 köpekle Soğanlı ve Sırameşeler’e müdahale istasyonları kurulduğunu anlatan Başkan Aydın, "60 gün içinde 7 istasyon daha açılacak. Afet toplanma alanları 231’den 439’a yükseldi; drone ve kontrol merkezi karavanı yangınlarda kullanıldı" dedi.

13 bin metrekare alanda domates üretilerek kent lokantalarında halka sunulduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Tohum takas şenlikleri düzenlendi; ahududu ve biber üretimi için yurtdışından çeşitler getirildi. Soğanlı ve Alemdar’da 6 ton domates, 2 ton biberle salça üretildi; dar gelirlilere dağıtıldı. 50 bin fide dağıtımı yapıldı" diyerek tarımsal çalışmalara da vurgu yaptı.

550 günlük hizmet sürecinde 22 yeni parkla 48 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığını, 900 bin çiçek, 26 bin ağaç dikildiğini ifade eden Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Temizlik personelinden oluşan “Temiz Orkestra” mahallelerde konser verdi. Bursaspor basketbol sahası tasarımı ve 16 bin çocuğun yaz spor okulları öne çıktı. Hayvan hakları için Hamitler Barınağı iyileştirildi, Selçuk’ta yeni barınak çalışması başladı" diye konuştu.

MALİ DİSİPLİN VE BÜTÇE

Öte yandan belediyenin mali konularıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Aydın, gelirlerin azaldığını, giderlerin 4,12 milyar TL, gelirlerin 3,74 milyar TL olduğunu belirterek, 2025 tahmini bütçesinin 6,3 milyar TL olduğunu açıkladı. “Şeffaflık, rekabet ve eşitlik ilkesiyle 56 ihalede 770 milyon TL’lik maliyeti 620 milyona çektik" diyen Başkan Aydın, 320 milyon TL’lik kamulaştırmayla 50 dönüm alan kazandırdıklarını söyledi.

Aydın, Bursa’nın fethinin 700. yılı için 6 Nisan 2026’da geniş kapsamlı etkinlik planlandığını duyurarak, Osmangazi'nin sosyal, kültürel ve çevresel projelerle “birlikte yaşayan” bir ilçe olma yolunda ilerlediğini sözlerine ekledi.