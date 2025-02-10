Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla okul önlerinde ve muhtelif cadde ile sokaklarda hız kesici kasis ve şerit çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi bir yandan ilçenin yollarını güzelleştirirken bir yandan da yolları hem yayalar hem de araçlar için güvenli hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yol yapım ve onarım birimi ekipleri, ilçedeki yollarda can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla okul önlerinde ve muhtelif cadde ile sokaklarda hız kesici kasis ve şerit çalışması yaptı.

Yeni kasisler yapılmasının yanı sıra ağır tonajlı araçlar ve iş makineleri nedeniyle hasar gören veya kullanım ömrünü tamamlayan kasisler de yenilendi.

Bu çalışma sayesinde, trafik akışının daha güvenli ve kontrollü hale gelmesi sağlandı. Mahalle aralarında ve yaya geçidine yakın yerlere yapılan kasisler, vatandaşların özellikle de çocukların güvenliği için büyük önem taşıyor.