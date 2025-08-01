Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, hizmete başlamasının ardından geçen 1 yılda 60 mahalleye giderek, binlerce çocuğun kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin merkeze uzak mahallelerini tek tek dolaşarak çocukları birbirinden güzel kitaplar ile buluşturan Gezici Kütüphane, tam 1 yıldır yollarda. 1 Ağustos 2024 tarihinde yollara çıkan Gezici Kütüphane, ilçenin kırsal bölgeleriyle, kütüphanenin bulunmadığı mahallelerdeki çocuklara hizmet götürüyor.

Gezici Kütüphane, hizmete başlamasının ardından geçen 1 yıl içerisinde 60 mahalleyi ziyaret etti. Gidilen noktaların 20’sini dağ köyleri, 17’sini ova köyleri, 23’ünü ise kütüphanenin olmadığı mahalleler oluşturuyor.

Hafta içi her gün iki mahalleye giden Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından çok sevildi. 6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 2 bin 265 kitaba ev sahipliği yapan Gezici Kütüphane’ye toplam bin 303 çocuk üye oldu. Üye olan çocuklar, kütüphaneden toplam 4 bin 536 kitap ödünç aldı.

Okulların tatil olduğu yaz aylarında özellikle çocukların yollarını dört gözle beklediği Gezici Kütüphane’de ödünç kitap hizmetinin yanı sıra çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler de düzenleniyor. Gezici Kütüphane’nin yaz dönemi etkinlikleri arasında çocukların el becerilerine yönelik kitap ayracı yapımı, el boyama etkinliği, masal anlatımı, akıl ve zeka oyunları yer alıyor. Düzenlenen etkinlikler ile çocukların kaliteli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Gezici Kütüphane hizmetinden dolayı oldukça mutlu olan çocuklar, Osmangazi Belediyesi’nin bu anlamlı projesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.