Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda çöp bırakanlara tepki göstererek çevre temizliği yapan Mete ve Görkem Koç kardeşler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından “Çevre Müfettişi” ilan edildi. Bakan Kurum, sosyal medyada ilgi çeken kardeşlere teşekkür mektubu gönderdi.ANKARA (İGFA) - Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda ziyaretçilerin bıraktığı çöplere tepki gösterip temizlik yapan Mete ve Görkem Koç kardeşlerin videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu duyarlı hareketi takdir ederek kardeşleri Bakanlığın Çevre Müfettişi Projesi kapsamında “Çevre Müfettişi” ilan etti.

BAKAN KURUM’DAN MEKTUP VE HEDİYELER

Bakan Kurum’un talimatıyla, Gümüşhane Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemil Bayram, Mete ve Görkem’e teşekkür mektubu, çevre müfettişi kimlikleri ve hediyeler ulaştırdı.

Ayrıca, yaylaya 50 çöp konteyneri yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Görkem Koç, “Bakanımıza hediyeleri için teşekkür ediyorum. Doğamız temiz kalsın, insanlar çöp atmasın” derken, Mete de Bakan Kurum’a teşekkürlerini iletti.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1951166321934176465

Bakan Kurum, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan mektubunda, “Atıkların arasından umut toplayan, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan cesur yürekli kahramanlar. ‘Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar’ diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyorsun. Minik ellerinle doğamıza sahip çıkıyorsun. Yaptığın iş o kadar kıymetli ki, dünyanın geleceğini değiştiriyorsun. Sen doğayı korudukça yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak” ifadeleriyle kardeşlere seslendi.

Kurum, sosyal medya paylaşımında da, “Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz” diyerek, çocukların çevre bilinciyle geleceğe umut olduğunu vurguladı.