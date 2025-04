Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Ekinlikleri, Rahvan At Koşusu ile devam etti. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı yarışlarda, 11 farklı kategoride toplam 130 at, birincilik için koştu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Doburca Rahvan Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Rahvan At Koşusu, Armutköy Mahallesi Ata Sporları Parkı'nda gerçekleşti. Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden de yoğun katılımın olduğu yarışları, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Doburca Rahvan Kulübü Başkanı Mehmet Barut, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda sporsever izledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yarış alanına ata binerek giriş yaptı. Mahalle meydanında aracından inen ve yarış alanına kadar tüm yolu at sırtında ilerleyen Başkan Aydın’a rahvan atçıları da at binerek eşlik etti.

Osmanlı’dan kalma geleneğin günümüze taşındığı Rahvan At Koşusu’na toplam 130 at katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen atlar, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İkili Taylar, Taze Beşli, Kadınlar ve Yerli Doludizgin olmak üzere toplam 11 farklı kategoride birincilik için kıyasıya mücadele etti. Her biri büyük bir rekabete sahne olan yarışlar sonunda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ile kupaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

“Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını en güzel şekilde kutlayacağız”

Rahvan At Koşusu’nun startını veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu yıl, Bursa’nın fethinin 699’uncu yıldönümünü kutluyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak 20 yıldır, Bursa’nın fethinin yıldönümünde Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni düzenliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerden bir tanesi de Rahvan At Koşusu. Bu ata sporuna gönül vermiş olan at sahipleri ve biniciler, hem geleneklerimizin yaşatılmasına hem de yeni neslin bu geleneksel etkinliği tanımasına fırsat sunuyor.

Bu spora destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile yaklaşık 5 haftadır devam eden Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni tamamlayacağız. Bizim için önümüzdeki yıl çok önemli. Önümüzdeki yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını kutlayacağız. Bu toprakları fethederek yurt edinmemizi sağlayan başta Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi, Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali ile Kurtuluş Savaşı’nda Bursa’yı düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ü, Şükrü Naili Paşa’yı, dağ müfrezesinden Saadettin Efe’yi, Canım Efe’yi saygı, rahmet ve minnet ile bir kez daha anacağız” dedi.