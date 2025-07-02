Kocaeli Basketbol Yerel Ligi’nde U10 Kızlar Kategorisinde Kocaeli ikincisi ve U11 Kızlar Kategorisinde Kocaeli dördüncüsü olma başarısını gösteren minik basketbolcular, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova’nın minik sporcuları başarıya doymuyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında, birçok branştan spor yapma imkanına erişen ve elde ettikleri derecelerle, ilçenin gurur kaynağı olan minik Çayırovalılar, adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda tamamlanan müsabakalar sonrasında Kocaeli Basketbol Yerel Ligi’nde U10 Kızlar Kategorisinde Kocaeli ikincisi ve U11 Kızlar Kategorisinde Kocaeli dördüncüsü olma başarısını gösteren minik basketbolcular, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM”

“Göreve geldiğimiz günden bu yana spora verilmesi gereken tüm desteği veriyoruz ve bunun da meyvelerini bu tarz başarılarla alıyoruz. Biz sizin yanınızdayız, size düşen de bundan sonra hem sportif alanda hem de eğitim alanında çok çalışmak ve gayret göstermek. Yeni spor yatırımlarımız da hızla ilerliyor. Kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası projemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Bizleri gururlandırdınız, elde ettiğiniz dereceden ötürü sizleri ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.