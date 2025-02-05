Bursa Osmangazi Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve keyifli bir tatil geçirmesi için açtığı atölyeler büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için “Yarıyıl Tatili Atölye Şenliği” düzenleyen Osmangazi Belediyesi, 7-12 yaş öğrencilerin faydalanabileceği keçeden kukla yapımı, mini hikaye kitabı yapma, çini boyama, çoraptan kukla yapma, hikaye kutusu, parmak örgü, masal gemisi, matematik oyun atölyeleri açtı.

Demirtaş Kültür Merkezi, Hüdavendigar ve Emek Yetenek Evleri’nde hizmete giren atölyelere katılan öğrenciler burada verilen eğitimlerle çeşitli el sanat dallarında kendilerini geliştirirken, matematik oyun atölyesi ve akıl zeka oyunları yarışmasında yeni bilgiler öğrendi. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yarıyıl Tatili Atölye Şenliği’ne katılan 450 öğrenci yarıyıl tatilini hem eğlenip hem de öğrenerek mutlu bir şekilde geçirdi.

Yarıyıl tatillerini atölyelerde eğlenip, öğrenerek geçirmelerini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür eden öğrenciler, “Belediyemizin açtığı atölyelere katılarak çeşitli el sanatlarında kendimizi geliştirdik. Matematik oyun atölyesi ve akıl zeka yarışmasında ise yeni bilgiler öğrendik. Çok keyifli bir yarıyıl tatili geçirdik. Bize bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” dedi.