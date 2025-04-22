Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında minik öğrencileri makamında ağırladı ve koltuğunu devretti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği birbirinden özel etkinlikler ile çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatıyor.

Düzenlenen etkinlikler ile 23 Nisan, Osmangazi’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’ndeeğitim gören minik öğrenciler, kendileri için bu güzel etkinlikleri düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini iletmek için ziyarette bulundu.

Başkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen ziyarette, minik öğrencileri makamında ağırladı. 23 Nisan için yaptıkları resimleri de yanlarında getiren çocuklar, Başkan Aydın’a sarılarak sevgilerini gösterdi. Kendisini ziyarete gelen çocukların her biriyle tek tek ilgilenen ve resimlerini inceleyen Başkan Aydın, minik öğrenciler ile birlikte şarkılar söyleyerek, bayramlarını kutladı. Başkan Aydın daha sonra makam koltuğunu Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi öğrencisi Amine Berra Yılmaz’a devretti.

“ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA TANIKLIK ETTİK”

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi öğrencilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Aydın, “Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında temelini attığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nin inşaatını kısa süre içerisinde tamamlayarak Mayıs ayında hizmete açtık. Orada eğitim gören 66 çocuğumuz bugün bizleri ziyaret etti. Hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. Onların mutluluğuna tanıklık ettik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi ve ülkesini seven bireyler olarak yetişmesi için Osmangazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Ziyaret sonundaAyça Azak Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi öğretmenleri de yazdıkları mektubu Başkan Aydın’a okudu.